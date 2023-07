Skank é apreendido em operação policial em Cruzeiro do Sul

Em cumprimento à operação Hórus, Programa Guardiões das Fronteiras, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em diligência investigativa do Núcleo DRACO/DENARC CZS identificou o embarque de uma mala em uma empresa de Transporte de Cargas, onde ao verificar seu conteúdo foi identificado 2.652 kg de substância entorpecente do tipo Skank. Após os procedimentos de praxe, o material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A droga estava avaliada em mais de R$ 15 mil, e devido ao excelente trabalho investigativo da Polícia Civil, o entorpecente foi retirado de circulação, livrando a sociedade desse mal que prejudica toda a sociedade acreana.

O despachante da mercadoria conseguiu se evadir do local. As investigações seguem sob sigilo, cujo objetivo é encontrar o responsável pelo envio da droga, que certamente teria como destino a cidade de Rio Branco.