A deputada Antônia Sales disse nesta quarta-feira (5) que já é recorrente problemas nas comunidades, como a falta de merendeiras no interior do Acre. Na escola Antônio Rodrigues, na comunidade Passo da Pátria, em Cruzeiro do Sul -0 que atende estudantes de outras regiões – os alunos são obrigados até a contribuir com a gasolina para locomoção pelos rios.

As crianças e jovens estão indo para a escola e pouco estudam por causa das atividades de zeladoria e preparo dos alimentos.

“Eles não possuem coletes salva-vidas”, denuncia. São crianças e adolescentes que estão se arriscando no deslocamento da casa para a escola e vice-versa.

Antônia Sales considera que o governador não saiba desses problemas. “Somos o termômetro da população”, disse, exigindo que os órgãos atendam as demandas das comunidades.

Além disso, o secretário de Educação, Aberson Carvalho é acusado de se omitir e não atender os comunitários. “Não está nem aí com esses pobres humildes”, acusou a deputada, Lider do MDB na Aleac.

