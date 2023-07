A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira 4/7, a Operação Víride, com a finalidade de investigar crimes de tráfico de drogas internacional e interestadual.

A investigação foi iniciada a partir da prisão em flagrante de um peruano, no município de Senador Guiomard/AC, que transportava a partir de Lima, no Peru, com destino a Rio Branco 11 pacotes com aproximadamente 5,780 kg de maconha.

A partir disso, chegou-se a suspeitos do estado de São Paulo que comercializavam a droga importada e distribuíam para diversos estados brasileiros.

Policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, todos na cidade de Poá-SP.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional e interestadual de drogas e associação para o tráfico, cujas penas podem alcançar até 25 anos de reclusão.