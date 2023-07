Um dos locais de maior biodiversidade do mundo e palco de belezas naturais imensuráveis, o Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado no Vale do Juruá, recebeu, nos dias 2 e 3 de julho, representes internacionais que cooperam com o REM Acre, da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), uma colaboração financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido.

A Serra do Divisor é o quarto maior parque nacional brasileiro. A unidade de conservação é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e conta com diversas ações do governo do Acre, principalmente em apoio ao turismo de base comunitária, que tem crescido na região.

Ao todo, 97 famílias habitam o parque, que faz parte dos investimentos do REM, que em todo o estado já contratou, no último ano, R$ 942 mil em serviços e equipamentos apenas para o programa do turismo de base comuntária.

Em sua segunda fase, o programa REM, que começou com o governo da Alemanha e conseguiu apoio do Reino Unido, foi captado um total de R$ 104 milhões até hoje. Assim, o objetivo principal do REM é a redução da emissão de carbono, com preservação do meio ambiente.

Com o fim do acordo de dez anos do REM em 2022, os representantes dos financiadores internacionais passaram então a visitar e analisar anualmente a aplicação dos recursos. O contrato acaba em dezembro, com possibilidade de renovação para os 32 projetos hoje em execução, e a Serra do Divisor está entre eles.

Visitante do Acre já em outras missões de monitoramento, o gerente de portfolio do banco alemão KfW, Klaus Koehnlein, esteve pela primeira vez na Serra do Divisor. Para ele, estar no local e conversar com a comunidade é importante para se ter uma troca de experiências e saber o que o programa conquistou. Ele destacou que o governo do Acre já faz boas políticas públicas ambientais e que os recursos do povo alemão e do Reino Unido não são para implementar, mas apoiar o que está sendo feito.

“O governador Cameli um dia me prometeu que eu iria conhecer a Serra do Divisor como o lugar mais maravilhoso do Acre e hoje conhecemos essa realidade e vemos como funciona o turismo sustentável, porque temos poucas experiências bem-sucedidas como essa, que funciona com o dinheiro dos financiadores. Foi uma experiência riquíssima para mim”, afirma Koehnlein.

Uma comunidade fortalecida

Durante a visita, os representantes da missão de monitoramento puderam conversar com membros da comunidade, conhecer a realidade da região, saber dos avanços que receberam junto ao Programa REM e expectativas para o futuro.

Koehnlein conheceu gente como Maria Rosa Evarista, professora da escola municipal da região e uma importante representante das mulheres da comunidade da Serra. Tendo se mudado para o local há dez anos, após se casar, hoje tem dois filhos e comemora as oportunidades recebidas como a valorização da gastronomia local, que fortalece ainda mais a cadeia do turismo.

“Falo em nome das mulheres, pois estamos dando um passo a mais no negócio dos doces. O programa trouxe melhorias e estamos entusiasmadas com os planos, os cursos. Pra nós é importante a certificação dos nossos produtos. Fazemos em nossas cozinhas, nossas casas, mas sonhamos com algo maior, uma cozinha adequada. Agradecemos ao governo pelas melhorias, pela ajuda e toda essa troca de ideias”, conta a moradora.

Josimar da Silva, outra liderança da região, completa: “O turismo já mudou bastante nossa forma de vida. Ainda não a de todas as famílias, mas já de muitas. Que mais oportunidades possam chegar”. E não nega o traço acolhedor do povo acreano: “Vocês se deslocaram de tão longe para nos ouvir aqui. Sintam-se em casa”.

Por meio do REM e junto com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a região já foi beneficiada com cinco capacitações, todas voltadas para o turismo, destinada a operadores de barcos e na área da culinária, o que tem feito total diferença nas três pousadas da região que movimentam a economia local.

Até o fim do ano, será ministrado um curso de gastronomia em Rio Branco para representantes das comunidades locais, abordando o aperfeiçoamento das práticas e segurança alimentar, a criação de um catálogo de produtos e a realização de um festival gastronômico, além do desenvolvimento de um trabalho de sinalização dos pontos turísticos na Serra, com placas personalizadas.

Um lugar de belezas únicas

Em dois dias na Serra do Divisor, a comitiva pôde vivenciar experiências marcantes, que estão nos principais roteiros turísticos oferecidos pelas pousadas da região, como conhecer algumas de suas belas cachoeiras, o histórico Buraco da Central (resultado de uma perfuração feita nos anos 60 que atingiu um lençol freático) e acompanhar o nascer do sol no Mirante, no topo da Serra.

Para a gerente do Programa REM no Ministério para Segurança Energética e Net Zero (DESNZ) do Reino Unido, Svenja Bunte, conhecer as belezas naturais da região foi incrível.

“É um lugar muito bonito. Estamos muito orgulhosos em contribuir, preservar a natureza e ajudar as famílias que estão aqui dentro do Parque Nacional”, declarou.

Representando o programa REM e acompanhando a comitiva, o diretor de Captação e Monitoramento de Recursos da Seplan, Alexandre Tostes, avalia a ação: “Superou todas as nossas perspectivas. Foi possível mostrar para os doadores o que fazemos com os recursos. O programa se encerra no fim do ano, mas já estamos com expectativa da renovação para 2024 e provavelmente até 2025, devido ao que já temos hoje e ao nosso desempenho”.

Também integram a delegação internacional Franziska Tröger, primeira secretária para o Desenvolvimento Sustentável e Florestas da Embaixada da Alemanha; Sören Schopferer, especialista técnico do KfW; Claudia Levy, especialista socioambiental do KfW; Sarah Pettem, economista do Ministério para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido; Louise Hill, gerente do portfólio de Financiamento Climático (REM e LEAF) do Ministério para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido. Representando a Sete, estiveram presentes Sirlania Venturin, diretora de Turismo; e Francismay da Costa, coordenador de Regionalização.