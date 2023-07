A deputada Maria Antônia disse nesta terça-feira (4) que esteve em Brasiléia comemorando os 113 anos de fundação do município. Ela nasceu em Brasiléia e exaltou o 3 de julho, dia do aniversário da cidade. “Aproveito para parabenizar Brasiléia, cidade de um povo guerreiro e acolhedor”, disse.

A deputada observou as precárias condições da BR 317 e pediu que o DNIT intensifique os trabalhos porque há muito buraco no trecho, gerando possibilidade de acidentes. “Pessoas correm risco de vida”, alertou.

