O deputado Tadeu Hassem ressaltou nesta terça-feira (4) a iniciativa da colega Michele Melo tratando da transição entre temporários do ISE e os concursados que estão chegando ao sistema socioeducativo.

Hassem agradeceu o apoio do governo do Estado em Brasiléia, destacando o trabalho da prefeita Fernanda Hassem.

De outro lado, o deputado quer agilização do Instituto Médico Legal, que apesar das providências ainda não está em operação no Alto Acre. “Repudio isso. Não dá mais desculpas”, disse, afirmando que a população o cobra pela instalação do IML.

Hassem disse estranhar a remoção do delegado de Polícia Civil de Epitaciolândia, Luiz Toninho, algo que está gerando mobilização popular na região. “Qual interesse na remoção?”, questiona, pedindo revisão da medida.

