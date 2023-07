O novo concurso Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) segue em fase de elaboração. Mais um passo ocorreu nesta terça-feira, 4 de julho, com a publicação, no diário oficial da União, da portaria 719, que altera a portaria 689, publicada em maio, que constitui a comissão organizadora. De acordo com o novo documento, o quórum mínimo de reunião passa a ser considerado metade dos membros do grupo, que trabalha na elaboração do edital e escolha da banca organizadora. O início da seleção deve ocorrer, no mais tardar, até 2 de novembro.

Ao todo, a Funai oferecerá 502 vagas, sendo 152 para quem possui ensino médio e 350 para cargos com exigência de nível superior. As remunerações serão de R$ 5.349,07 para o cargo de ensino médio e R$ 6.420,87 para nível superior.

No caso de ensino médio, as oportunidades serão para o seguinte cargo:

agente em indigenismo – 152 vagas

Para nível superior, a distribuição será a seguinte:

Administrador – 26

Antropólogo – 19

Arquiteto – 1

Arquivista – 1

Assistente Social – 21

Bibliotecário – 6

Contador – 12

Ec o n o m i s t a – 24

Engenheiro – 20

Engenheiro Agrônomo – 31

Engenheiro Florestal – 2

Estatístico – 1

Geógrafo – 4

Indigenista Especializado – 152

Psicólogo – 6

Sociólogo – 12

Técnico em Assuntos Educacionais – 2

Técnico em Comunicação Social – 10

Concurso Funai: veja publicação oficial

PORTARIA FUNAI Nº 719, DE 27 DE JUNHO DE 2023

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS – FUNAI, no uso das atribuições lhe são conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 11.226, de 07 de outubro de 2022, e tendo em vista a autorização concedida pela Portaria MGI n° 1.850, de 28 de abril de 2023, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicada na seção 1, pág. 68, do Diário Oficial da União nº 82, de 2 de maio de 2023, resolve:

Art. 1° Os servidores designados para compor a Comissão Organizadora responsável pela logística de preparação e de realização do Concurso Público, conforme art. 2° da Portaria Funai Nº 689, de 29 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 103, de 31 de maio de 2023, Seção 2, página 60, alterada conforme Portaria Funai N° 706, de 13 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da União n° 112, de 15 de junho de 2023, Seção 2, página 55, passam a ser referenciados como titulares.

Art. 2° Alterar o parágrafo único do art. 4° da Portaria Funai Nº 689, de 29 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 103, de 31 de maio de 2023, Seção 2, página 60, que passa a vigorar com a seguinte redação:

…

Parágrafo único. O quórum mínimo de reunião será de metade dos membros.

…

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOENIA WAPICHANA

Saiba como foi a última seleção

O último concurso Funai ocorreu em 2021, quando foram oferecidas 776 vagas temporárias em três cargos na área de proteção etnosocial, sem exigência de escolaridade e para quem possui ensino médio e nível superior, com remuneações iniciais de até R$ 4.400.

A distribuição das vagas foi a seguinte:

agente de proteção etnoambiental (605)

chefe dos agentes de proteção etnoambiental (125)

supervisor dos agente de proteção etnoambiental (50)

A seleção foi para oito estados, da seguinte forma:

Acre (91 postos),

Amazonas (236),

Goiás (13),

Maranhão (102),

Mato Grosso (52),

Pará (52),

Rondônia (78)

Roraima (152).

