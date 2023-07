Como forma de celebrar os 150 anos de Santos Dumont, o pai da aviação, o governo do Acre presta homenagem especial ao brasileiro com a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), a afamada Esquadrilha da Fumaça. Com programação cultural diversa, a demonstração aérea será realizada nesta quinta-feira, 6, na região do Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

A abertura da celebração está marcada para às 13h com exposição sobre a história da Aviação Acreana, na Galeria Juvenal Antunes, em frente ao Calçadão da Gameleira. A programação continua no Teatro Recreio, às 14h, com uma apresentação teatral com o tema da aviação.

A partir das 14h30, um documentário sobre Santos Dumont será exibido no Cine Recreio, e no palco do Calçadão da Gameleira um DJ abre as apresentações musicais.

As sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB), iniciam a apresentação às 15h. Serão 45 minutos de impressionantes manobras aéreas. A programação também conta com praça de alimentação com empreendedores regionais e músicas de bandas locais ao vivo.

“A vinda do esquadrão completo é uma vitória de um pedido do nosso governador Gladson Cameli. A última vez que tivemos a esquadrilha aqui foi em 2012 e foi um sucesso com mais de 30 mil pessoas. A ideia é divulgar o papel da força aérea, nosso patriotismo e soberania, comemorando os 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Espero que a população venha assistir a apresentação, que é muito bonita e emocionante”, informou Lauro Santos, responsável pela organização da apresentação.