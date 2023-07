Entre os médicos selecionados no primeiro edital do programa Mais Médicos, cerca de 70% já confirmaram interesse na vaga para a qual foram indicados e se apresentaram nos municípios. O número representa 4.107 profissionais que irão atuar na Atenção Primária à Saúde, porta de entrada do SUS, em todas as regiões do Brasil. A maior parte dos profissionais está concentrada na região Norte. No primeiro edital desde a retomada do programa pelo Governo Federal, foram disponibilizadas 5.968 vagas para garantir o acesso à saúde principalmente nos vazios assistenciais do país. Para o preenchimento das vagas remanescentes, o Ministério da Saúde divulgou os profissionais selecionados para a 2ª chamada do edital.

O edital bateu recorde de inscrições, com mais de 34 mil profissionais com intenção de atuarem no programa – 57% deles médicos brasileiros com registro no Brasil. Todas as vagas ocupadas na 1ª chamada do programa foram preenchidas por profissionais do Perfil 1 e 2. O perfil 1 engloba médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Já o perfil 2 é composto por médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.

Confira os médicos homologados por região:

Centro-oeste: 281

Nordeste: 922

Norte: 1.085

Sudeste: 1.067

Sul: 752

Entre os médicos selecionados neste edital, 709 profissionais irão passar pelo Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) previsto para o segundo semestre e só então poderão atuar em seus municípios. Outros 434 ainda precisam se apresentar nos municípios de alocação até esta sexta-feira (30) para homologação da vaga.

“Reformulado e fortalecido sob comando da ministra Nísia Trindade no governo do presidente Lula, o programa cumpre um papel fundamental e estratégico para o SUS ao levar e formar profissionais especialistas e resolutivos para a Atenção Primária brasileira”, destaca o secretário da Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes.

O secretário-adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, aponta o sucesso da adesão de profissionais na primeira etapa do edital em curso e destaca a importância da retomada do Mais Médicos pelo governo Lula no início desse ano para a ampliação dos atendimentos dos brasileiros na atenção primária, especialmente em locais de difícil fixação de médicos.

“O Mais Médicos está perto de completar 10 anos, porém, em 2022, chegou a sua pior condição. Havia mais de 5 mil postos do programa em aberto, trazendo uma série de dificuldades para a população que buscava atendimento nas unidades básicas de saúde. Com a retomada do programa, aperfeiçoamos uma série de questões e incluímos incentivos para a participação de médicos com registro profissional no Brasil.

O edital do 28º ciclo trouxe uma diversificação das possibilidades educacionais para a formação de especialistas em saúde da família e comunidade, além de incentivos para aumentar o tempo de permanência dos profissionais no programa”, reforçou.

Segunda chamada

A lista dos médicos classificados para a 2ª chamada, considerando 1,4 mil vagas remanescentes até o dia 27 de junho, foi divulgada no site do Mais Médicos. São 941 médicos do Perfil 1 e 96 do Perfil 2 que já participaram do MAAv. Os profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 3 e 14 de julho.

Acesse a lista dos selecionados na 2ª chamada

No próximo dia 5, será disponibilizada a lista complementar dos médicos classificados para a 2ª chamada com as vagas remanescentes até o dia 30 de junho.

Prazos

Os profissionais selecionados na 2ª chamada devem acessar o SGP entre os dias 3 e 14 de julho, confirmar o interesse na vaga, informar os dados bancários de conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil e se apresentar ao Gestor do Município na etapa subsequente.

Acesse o cronograma da 2ª chamada

Retomada do Mais Médicos

O Governo Federal retomou o Mais Médicos para garantir atendimento médico principalmente em regiões de vazios assistenciais, além de trazer aos profissionais oportunidade de qualificação e aperfeiçoamento em saúde da família e comunidade, com incentivos e benefícios para atuação em áreas mais vulneráveis. No primeiro edital, 1.994 municípios foram contemplados. Cerca de 45% das vagas estão em regiões de vulnerabilidade social e que historicamente enfrentam dificuldade de provimento de profissionais. A retomada trouxe ainda 1.000 vagas inéditas para a região da Amazônia Legal.

Além deste, outro edital para adesão dos municípios está aberto até o próximo dia 07 de julho. Neste, a expectativa do Ministério da Saúde é habilitar 10 mil novas vagas no modelo de coparticipação, em parceria com os gestores locais.

Além dos médicos brasileiros registrados no Brasil que terão prioridade na seleção, também participaram brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que poderão atuar no âmbito do programa por 4 anos, com Registro do Ministério da Saúde (RMS), em vagas não ocupadas por médicos com registro no país.

A expectativa do Governo Federal é que até o fim de 2023, 28 mil profissionais do Mais Médicos estejam atuando em todo o país, especialmente em áreas de extrema pobreza. Com isso, mais de 96 milhões de brasileiros terão acesso a atendimento médico na atenção primária, porta de entrada do SUS.

Maiana Diniz

Ministério da Saúde