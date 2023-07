Mais de 150 novos profissionais de saúde empossados na capital

A posse dos 154 profissionais de saúde aprovados no último processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi na manhã desta segunda-feira (3). O contrato é por seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Os novos servidores irão preencher a demanda do município nas unidades de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Os novos profissionais foram divididos em 24 áreas de especialidades: agentes de endemias, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgião dentista, educador social, entre outros cargos. Os contratos devem gerar aos cofres da prefeitura um impacto financeiro de quase R$ 6 milhões (R$ 5.953.297,54), fruto de recurso próprio.

O prefeito Tião Bocalom disse que com os novos profissionais será possível desenvolver uma saúde pública mais preventiva na capital.

“Agora a gente quer fazer o serviço que a população merece. Nós precisamos ter uma saúde de prevenção e que ela realmente consiga chegar à população, na casa das pessoas.”

Alguns profissionais já são efetivados no serviço público estadual. Com isso, já trazem a experiência de demanda, como é o caso do cirurgião dentista Ramom Mendonça, que além do atendimento na unidade de saúde, também irá atuar nos serviços itinerantes.

“Sou formado há 12 anos como cirurgião dentista, apesar de já ter especializações, tenho mestrado e doutorado pela universidade federal, tenho experiência na parte de docência do ensino superior e estou na parte da atenção pelo Estado, atuando na urgência e emergência”, explicou.

A princípio serão 20 médicos. A Ralhis Bandeira é acreana e uma das médicas contratadas. Profissional na área há sete anos, foi trabalhar em Santa Catarina. De volta para o Acre, ela diz que servir na unidade pública em sua terra natal era um sonho.

“Sempre foi um sonho atender a população de Rio Branco, na atenção básica para o SUS. Sempre foi um sonho mesmo, para ajudar, melhor, contribuir para o crescimento e desenvolvimento da atenção básica de saúde”, disse a médica.

A secretária de Saúde, Sheila Andrade, afirmou que os profissionais começarão a atender nas unidades de saúde a partir desta semana.

“A atenção básica, dentro do município de Rio Branco, vai ter uma mudança, qualidade e trazer mais dignidade para a população. É isso que o nosso prefeito quer”, disse.

O Prefeito Tião Bocalom aproveitou para anunciar a chegada de mais 32 médicos do Programa Mais Médicos.

“Nós precisamos cuidar bem da população, esse é o nosso objetivo. Fora isso, ainda tem os 32 médicos do (Programa) Mais Médicos. Eu tenho certeza absoluta que agora a nossa saúde vai estar do jeito que eu sempre quis”, enfatizou.