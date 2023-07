Governo do Acre institui prêmio de comunicação e jornalismo

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), lançará o I Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, que contemplará jornalistas e comunicadores de todo o estado, e busca estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos.

No dia 7 de julho, sexta-feira, às 9h30, no Memorial dos Autonomistas, o governador do Acre, Gladson Cameli, e a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, convidam a todos para o lançamento do prêmio, que nesta edição será em homenagem ao radialista Giovanni Acioly (in memoriam) e a Rádio Aldeia, pelo aniversário de 20 anos.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, reafirma que o prêmio é uma forma de valorizar os profissionais da comunicação: “Os estudantes também serão contemplados com uma categoria própria para quem está iniciando a vida profissional. Esse modo de valorização é um pedido do governador, Gladson Cameli, que é extremamente comunicativo e vê na comunicação um importante instrumento para a democratização das políticas públicas”.

A premiação será concedida às melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa acreana ou plataformas digitais, com conteúdo que contribui para a divulgação dos atos e ações governamentais, e que são de interesse e relevância para a sociedade acreana, em suas mais diversas áreas como: saúde, educação, transporte, segurança pública, ações sociais.

Podem se inscrever no prêmio os profissionais jornalistas, radialistas, e repórteres, de modo geral. As inscrições serão realizadas de 25 de outubro a 6 de novembro. Poderão ser inscritas as reportagens publicadas nos veículos de comunicação de jornalismo do Estado do Acre (jornal, rádio, telejornal, sites/portais), veiculadas entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro deste ano.

Mais informações serão divulgadas no dia do lançamento, e a cerimônia de premiação será realizada em 30 de novembro. O regimento será devidamente publicado com os requisitos para as inscrições no site da Agência de Notícias do Acre e no Diário Oficial do Estado.