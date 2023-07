Este ano, a Cavalgada vem com o lema “Cavalgada como antigamente”, buscando resgatar o entusiasmo das famílias de modo geral e dos participantes do evento que tradicionalmente abre a Exposição Agropecuária do Estado do Acre (Expoacre).

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 3 de julho, e seguem até dia 25. Os interessados em participar da Cavalgada podem se inscrever na sede da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), localizada na Rua Floriano Peixoto, 470, Centro, em Rio Branco.

No ato da inscrição, os interessados devem estar munidos dos documentos pessoais e do veículo. Já as pessoas que pretendem participar da Cavalgada com animais, deverão, antes da inscrição, providenciar a guia de transporte animal (GTA), bem como exames do animal de anemia e mormo.

Uma das principais atrações da Expoacre, a tradicional Cavalgada reúne milhares de pessoas em seu percurso de mais de cinco quilômetros, entre o Calçadão da Gameleira e o Parque de Exposições, em Rio Branco.

Este ano, o evento será realizado no dia 29 de julho. Participam da organização representantes das secretarias de Estado de Segurança (Sejusp) e de Turismo e Empreendedorismo (Sete), da Casa Civil, da Polícia Militar, do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).