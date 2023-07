A VIII edição da Ecoflores – Feira de Economia Solidária e Popular que encerrou neste domingo, 2 de julho, já é considerada um sucesso pelos expositores e pela organização. A feira reuniu 150 expositores do Brasil, Peru, Bolívia e da Venezuela, com empreendimentos dos segmentos da agricultura familiar, artesanato, alimentação, economia criativa, artes plásticas, bazar, movelaria, cerâmica, brinquedos, entre outros.



Vitrine para negócios

O presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre), Carlos Omar, classificou a feira com excelente vitrine para negócios.

“A feira foi um sucesso! Tivemos grande presença de público todos os dias de feira, os empreendimentos realizaram muitos negócios e fizeram boas vendas, além disso, fizemos um excelente seminário com debates importantes sobre o fortalecimento da economia solidária e popular. Só temos a agradecer os parceiros e todos que nos ajudaram a realizar esse tão grandioso evento, para o próximo ano estaremos ainda mais organizados”, disse.



Cooperativismo presente

O cooperativismo teve forte presença na Ecoflores com a exposição de produtos dos ramos da movelaria, agricultura familiar, entre outros, como a cooperativa Sonho Meu, que fica localizada na Estrada de Boca do Acre, na comunidade Caquetá, que trouxe vários cooperados para expor e comercializar produtos da agricultura familiar.

A agricultura Idelcir Pereira fez questão de parabenizar a organização da feira e avaliou que o evento foi sucesso de vendas. “As vendas foram boas, superaram as expectativas, vendemos bem as hortaliças. As pessoas compraram todos os dias, de manhã e à tarde. Essa feira é importante para aprendermos mais, comercializar e diversificar nossos produtos. Uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais”, disse.



De seu lado, o presidente da Coopermóveis, Jorge Melo de Lima, destacou a importância de espaços como esses para apresentar os produtos produzidos no Acre.

“Esse ano teve uma das melhores organizações e superou a expectativa de vendas. Nessa fase pós-pandemia, depois de muito tempo sem feira, as pessoas desacreditadas, voltar com algo assim é muito bom. Tanto vendemos, quanto pegamos encomendas, agradecemos o Sistema OCB/Sescoop e a Unisol, que trabalharam para isso acontecer. Para nós, foi muito bom, esperamos participar mais vezes, para caminharmos juntos com mais expectativas”, pontuou.



Vendas para outros estados

O presidente da Cooperativa Laço Forte, Henrique Camargo, exaltou a organização da feira e destacou que as vendas foram além do esperado. “Foi muito boa a Ecoflores, fizemos excelentes vendas, inclusive temos produtos que serão até enviados para outros estados, além disso, saímos com várias encomendas, uma oportunidade única de apresentar o belo trabalho com movelaria feito no Acre”, ressaltou.



Inovação para aquecer as vendas

Os produtos alimentícios fizeram sucesso na feira, o empreendedor individual Ronei Costa levou a pipoca no cone. Ele apostou na inovação para melhorar as vendas. “Me modernizei, fiz cones de EVA para servir minha pipoca e os clientes adoraram. Vendo há 32 anos, então tenho que fazer uma pipoca bonita. O cone é algo que atrai o público. A organização da feira foi maravilhosa, nos atendeu muito bem e nos deu o apoio necessário”, enfatizou.



Oportunidade de divulgação

Francisca Oliveira, dona do Viveiro da Chica, saiu bastante satisfeita com as vendas e a organização da VIII Ecoflores. “Vendi muito bem, que venham mais feiras como essa. Ela ajuda muito no contato, na apresentação e divulgação do nosso trabalho, não é só vender”, afirmou.



Superando expectativas

Membro da Associação Florescer, Lívia Paiva afirmou que a Ecoflores superou as expectativas. “Para mim, superou as expectativas, uma feira bem movimentada e divulgada, muito organizada, toda a equipe está de parabéns. As vendas foram muito boas, não tenho do que reclamar”, salientou.



Realização

A VIII Ecoflores foi uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, a Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, ex-deputado estadual Daniel Zen e ex-deputado federal Leo de Brito, que destinaram emendas para a realização da atividade.

Texto e fotos: Andréia Oliveira e Amanda Oliveira.