Sassaricando na Roça é a grande vencedora do Arraial Cultural

A grande vitoriosa do 21º concurso estadual de quadrilhas juninas do Acre, foi a quadrilha Sassaricando na Roça, aflorou o romantismo na noite de quarta-feira, 29. com a temática: “A flor e o beija-flor: 20 anos de uma história de amor”.

Asim, A quarta noite do Arraial Cultural, nesta sexta-feira, 30, transpirou talento e cultura com a realização das últimas apresentações e o resultado final do concurso estadual de quadrilhas juninas. A Fundação Elias Mansour (FEM), estima que em média 6 mil pessoas passaram pela Gameleira, em Rio Branco.

Ellen Hanashara, coordenadora e rainha da companhia junina, conta a emoção de vencer o campeonato estadual pela primeira vez: “Estamos nos preparando de maneira incansável há seis meses e com muita garra e determinação, conseguimos essa tão esperada vitória”.

“Até essa vitória, foram muitas adversidades enfrentadas com a união do grupo. Esse primeiro título estadual significa muito. Estou feliz, grata e emocionada”, comemora a coordenadora. Foto: José Caminha/Secom.

O grupo irá representar o estado acreano em Canaã dos Carajás, no Pará, no Concurso Nacional de Quadrilhas, atualmente a maior competição de quadrilhas do Brasil, nos próximos dias 8 e 9 de julho.

A segunda colocação consagrou a quadrilha junina Matutos da Roça, seguida em terceiro pela companhia Pega-Pega, Malucos na Roça em quarto e por fim, Assanhados na Roça em quinto lugar.

Comissão julgadora

Edy Bastos, jurado do campeonato estadual, conta que os critérios avaliados pelos jurados são: o casamento, o figurino, a harmonia e conjunto, a coreografia e a originalidade.

Quanto à importância da promoção da cultura, Bastos ressalta: “O estado que não promove cultura e educação, não evolui. Por isso, parabenizo o governo do Acre por unir toda a comunidade em comunhão nessa linda festa. A cultura é para o mundo, para o ser humano”.

A companhia Explosão Pacatuba exaltou a cultura nordestina ao mesmo tempo que utilizou uma linguagem de cinema para contar a sua narrativa. Foto: José Caminha/Secom.

As comemorações iniciaram na última terça-feira, 27, na Gameleira, em Rio Branco, e continuam até o próximo domingo, 2, das 18 às 23h.