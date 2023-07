Com objetivo de ajudar as pessoas que passam por problemas por conta do superendividamento, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), por meio do Núcleo do Superendividamento, firmou parceria com a faculdade Unama, nesta sexta-feira 30. A instituição oferecerá assistência psicológica e jurídica aos consumidores superendividados que procuram o instituto.

Atualmente, o Procon oferece um suporte psicológico para os consumidores superendividados que buscam apoio no órgão. Após avaliados pela equipe do instituto, aqueles que necessitarem de tratamento especializado, serão encaminhados à clinica de psicologia da Unama, que oferecerá a assistência necessária a essas pessoas.

A presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, ressalta a relevância da colaboração entre a faculdade e o órgão para os consumidores.

“O superendividamento é uma situação grave na sociedade que atinge mais de 78% de famílias brasileiras, e que acaba afetando a saúde emocional das pessoas. Pensando nisso, é que o Procon buscou essa parceria com a Unama”, destaca.

A diretora adjunta e coordenadora do Curso de Direito da Unama, Krishna Santos e Silva, falou sobre a importância da cooperação entre as instituições. “É uma parceria que beneficia tanto o consumidor, que terá atendimento qualificado, quanto a instituição, com os alunos participando desse programa de extensão,” afirma.

É considerado superendividada a pessoa que não consegue pagar suas dívidas e manter o mínimo para sobreviver. Por isso, o Procon também desenvolve cursos e palestras para que o consumidor evite novos endividamentos.