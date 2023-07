Ana Sophie, do Juruá, é a Jovem Senadora do Acre no Senado

Ana Sophie Silva dos Santos, 16 anos, aluna da escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, participará da Semana de Vivência Legislativa em Brasília, de 21 a 25 de agosto, atuando como jovem senadora.

O Programa Jovem Senador é realizado anualmente e proporciona aos estudantes do ensino médio de escolas públicas dos 27 estados e do Distrito Federal, que tenham até 19 anos, conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. A cada ano é proposto um tema de redação. Este ano o assunto discorrido foi ‘Saúde Mental nas Escolas Públicas’.

Durante a Semana de Vivência Legislativa, Ana Sophie e os demais jovens senadores terão a oportunidade de vivenciar o trabalho legislativo, discutindo e propondo ideias para novas leis. As propostas apresentadas e aprovadas pelos jovens senadores seguirão para tramitação no Senado, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).

“O Jovem Senador era um sonho meu, desde criança. Tenho grandes expectativas e acredito que vai ser uma experiência incrível e única pra mim. Tenho certeza que vai me proporcionar muitas coisas agora e depois. Estou muito feliz e realizada”, declarou Ana Sophie.

A jovem foi influenciada pela mãe, que já atuou no programa como professora orientadora, e seus relato a deixou entusiasmada em participar como senadora, e agora pôde contar com o apoio e incentivo de sua professora Maria Rocha.

O concurso é composto por etapas e inicia na escola com a promoção de um concurso de redação interno entre os alunos, a segunda etapa acontece na sede da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que escolhe três redações entre os municípios e encaminha para o Senado, que seleciona um participante por estado.

“Passei todas as orientações para Ana Sophie, entramos no site do programa e fomos observar as redações que ficaram em primeiro lugar nos anos anteriores, eu fui mostrando os pontos positivos e em cima disso, ela foi construindo a redação. O resultado foi um texto excelente”, explicou a professora Maria Rocha.

O projeto conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal.