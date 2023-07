Acre aprimora ferramentas de enfrentamento às mudanças climáticas

O presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Leonardo Carvalho, participou de uma oficina de aprimoramento do Rating Município Carbono Neutro (RMCN), promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Brasília, nesta quinta-feira, 29.

O RMCN é um ranking que avalia a capacidade da gestão municipal no planejamento e implementação da agenda local de mudanças climáticas, com foco em ações voltadas à neutralização de carbono.

O encontro contou com a participação de especialistas em áreas relacionadas a administração e finanças públicas, desenvolvimento sustentável, financiamento de políticas públicas, mudanças climáticas e neutralização de carbono.

A convite do Sebrae nacional e do Mato Grosso do Sul, Leonardo Carvalho apresentou a experiência acreana. “Tive a oportunidade de falar um pouco da experiência do Acre, especificamente com relação à pauta das mudanças climáticas e à criação do Sisa [lei nº2308/2010], uma iniciativa pioneira voltada para projetos de Redução do Desmatamento e Degradação Ambiental (REDD+) Jurisdicional do país. Foi um debate muito interessante, que incluiu os municípios nessa agenda”, relata.

Saiba mais

O RMCN é parte da estratégia do programa Territórios Empreendedores, que tem atuação nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A proposta é criar um instrumento que permita avaliar a capacidade dos municípios no planejamento e execução de políticas voltadas a redução dos efeitos sofridos pelas mudanças climáticas, bem como a capacidade de neutralização de emissão dos gases de efeito estufa (GEE).