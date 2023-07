Veradora diz que ajuda de Bocalom a alagados ainda não chegou

A vereadora Elzinha Mendonça, em pronunciamento na sessão no fim de junhol, na Câmara Municipal de Rio Branco voltou a destacar sobre a importância de cobrar da prefeitura da Capital ajuda as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre e enxurradas. Ela lembrou que a Casa Legislativa aprovou um projeto de autoria do Executivo que destinava recursos para auxiliar essas pessoas, mas, segundo a vereador, a ajuda ainda não chegou.

“Nós aprovamos nesta Casa um PLC muito importante cuja a justificativa era ajudar as pessoas que foram atingidas pela enchente, pessoas que perderam tudo e ficaram sem nada. Foram R$ 12 milhões no total, sendo R$7 milhões para contemplar com materiais para as casas delas, porém, não tiveram nem acesso”.

E acrescentou: “eu quero falar também sobre os outros 5 milhões que era para contemplar os pequenos empresários. Lanço aqui um desafio para que um pequeno empresário que foi atingido pela enchente, diga se foi contemplado com esse recurso”, falou.

A vereador ressalta que não houve cadastramento ou mapeamento para identificar que necessitaria do auxílio. “O que foi feito com esse dinheiro e o que está sendo feito com esse recurso não se sabe até agora”, frisou.

Elzinha citou duas moradoras do Bairro Taquari que tiveram as casas alagadas, mas que ainda não receberam ajuda a prefeitura.

“As Marias, que moram lá no Taquari, conheci quando fui fazer uma fiscalização no lixão, que hoje está no meio de Rio Branco. Visitei as duas recentemente e a casa de uma delas é feito de coisas que ela retira do lixão e é tudo muito limpinho. A casa foi totalmente alagada, perdendo tudo. Quando perguntei se elas tiveram acesso ao projeto que a prefeitura estabeleceu, chamado de Recomeço, pasmem, disseram que não sabiam nem da existência dele. Por isso que defendo maior fiscalização em cima desses recursos”, disse Elzinha.

Por fim a vereadora parabenizou a colega de parlamento, vereadora Lene Petecão, que teve o PL que dispõe sobre a campanha ‘Importunação sexual no ônibus é crime’ sancionado. “Estou muito feliz porque o PL foi sancionado”, disse ela.