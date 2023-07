Ifac divulga resultado final e convoca candidatos para matrícula

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou, nesta quinta-feira (29.06), o resultado final do Processo Seletivo 2023/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores, juntamente com a lista de convocados para matrícula em 1ª chamada.

De acordo com edital, a entrega de documentos para efetivação da matrícula deve ser realizada pelos candidatos entre os dias 30 de junho, 03, 04, 05 e 06 de julho. A entrega da documentação deve ser feita no setor de Registro Escolar do campus em que a pessoa foi aprovada.

Confira abaixo os links com o resultado final, lista de convocados e informações sobre a documentação para matrícula:

Cursos Técnicos Subsequentes:

– Lista de convocados para matrícula (1ª chamada): https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4884/

– Informações para matrícula: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4882/

– Resultado final: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4883/

Cursos Superiores:

– Lista de convocados para matrícula (1ª chamada): https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4881/

– Informações para matrícula: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4879/

– Resultado final: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4880/

Para acessar a página oficial do edital de cursos técnicos subsequentes e conferir todas as publicações sobre a seletiva, clique no link: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/725/arquivos/.

Já para acessar a página oficial do edital de cursos superiores e verificar todas as publicações sobre a seletiva, clique no link: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/726/arquivos/.

De acordo com cronograma, no dia 07 de julho, o Instituto Federal do Acre dará início a etapa de vagas remanescentes.