FÓRUM INDÍGENA DO ACRE Mais de 150 lideranças debatem os compromissos do Estado com as etnias

Com objetivo de fortalecer o diálogo e a inclusão dos povos indígenas nas pautas e decisões sobre mudanças climáticas e serviços ambientais, o governo do Estado do Acre, anuncia a realização do 1º Fórum Indígena.

O evento será realizado de 4 a 7 de julho, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). São esperadas aproximadamente 150 lideranças das 34 terras indígenas e 16 etnias do Acre.

O governador Gladson Cameli destaca que o fórum representa um importante passo para promoção do diálogo e debate sobre temas de interesse dos povos indígenas.

“Nosso objetivo é reafirmar o compromisso com os povos indígenas e as pautas relacionadas às mudanças climáticas e serviços ambientais. Essa iniciativa é muito importante para escuta e recebimento das recomendações que darão voz ativa aos guardiões da floresta”, ressalta o governador.

Gladson Cameli destaca, ainda, o compromisso com a pauta indígena que, no segundo mandato, teve avanços com a criação da Assessoria Especial Indígena estruturada e nomeação de indígenas em cargos estratégicos.

Francisca Arara destaca que são esperadas mais de 150 lideranças indígenas do Acre. Foto: Cleiton Lopes/Secom

“O governador Gladson tem tido esse olhar de colocar as políticas públicas na mesa, ouvir os povos indígenas acolhendo as demandas e ouvindo suas recomendações para nortear as políticas públicas que vêm sendo executadas pelo governo. Vamos sair [povos indígenas] desse debate mais forte com respeito e transparência. Todos juntos, debatendo sobre a pauta de mudanças climáticas e serviços ambientais, os projetos de REDD+, a governança e respeito a salvaguardas”, destaca Francisca Arara, assessora especial indígena.

Certificado de participação

A organização do evento emitirá certificado de participação nos painéis, mas é necessário que seja preenchido o formulário de inscrição. Acesse o link aqui.

Saiba mais

O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e Assessoria Especial Indígena e conta com o apoio dos seguintes parceiros:

Associação do Movimento Indígena dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC), Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (Ipam), Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), Programa REM Acre Fase II, Earth Innovation Institute (EII), GCF-Força Tarefa e Environmental Defense Fund (EDF).

A Assessoria Especial Indígena do Gabinete do Governador informa que foi confirmada a participação dos representantes do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Alto Purus, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima e da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), Fundo Internacional de Defesa Ambiental (Environmental Defense Fund – EDF, sigla em inglês) e do Banco Alemão KfW e Reino Unido (financiadores do Programa REM Acre Fase II).

Baixe a programação completa do Fórum Indígena aqui