Uma jovem foragida do estado do Acre foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santarém, no oeste do Pará. A prisão aconteceu por volta de 1h30 da madrugada desta sexta (30).

De acordo com a PRF, a jovem de 26 anos identificada como Águila Batista da Silva estava em um ônibus que saiu de Santarém com destino ao Mato Grosso.

Ainda segundo a PRF, no momento da abordagem de rotina, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão contra a passageira.

Ela recebeu voz de prisão e foi apresentada na 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis.