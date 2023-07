A Embrapa, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, anuncia a abertura de seleção pública para concessão de duas bolsas de estímulo à inovação no âmbito do Projeto “Inovações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira”. As vagas são destinadas a profissionais da área de comunicação que desejam contribuir com a divulgação e o compartilhamento dos resultados do projeto de pesquisa. As inscrições estão abertas até o dia 06 de julho.

A primeira oportunidade oferecida é destinada à contratação de um especialista em atividades de comunicação visual para atuar em Rio Branco, na sede da Embrapa Acre. A segunda vaga é direcionada a um profissional com experiência em jornalismo, para a cidade de Porto Velho, na Embrapa Rondônia. O trabalho exige uma carga horária de 40 horas semanais e tem duração de 12 meses. Os candidatos selecionados deverão ter disponibilidade para residir nas localidades onde as atividades serão realizadas e participar de viagens de campo.

As pessoas interessadas no processo seletivo podem acessar os editais (Chamada Nº 129/2023 e Chamada Nº 130/2023) e obter a ficha de inscrição por meio do site da Funarbe, no endereço eletrônico: https://funarbe.org.br/selecao-de-bolsistas/. É importante ressaltar que todas as informações e requisitos necessários para concorrer às bolsas estão disponíveis nos editais.