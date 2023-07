Conforme o patrão do CTG Alexandre Pato de Lagoa Vermelha, Alessandro Muliterno, assadores responsáveis pelo Curso do Churrasco estão sendo convidados para participar de diferentes eventos, tanto no RS quanto fora dele. Um desses eventos acontece na Floresta Amazónica, estado do Acre. A feira agropecuária, na região Norte do país, ocorre entre o final de julho e início de agosto.

Os assadores da Capital Nacional do Churrasco também foram convidados a montar estande na estrutura da Semana Farroupilha de Porto Alegre e na Expointer.

“Nós fomos procurados para fazer um estande do CTG Alexandre Pato, desse curso que está sendo ministrado, na Semana Farroupilha de Porto Alegre e na Expointer. Então, se concretizado isso, creio que Lagoa Vermelha atinge o ápice no que diz respeito ao nosso churrasco”, projeta o patrão.

Fonte: Tua Rádio Cacique