Palestra detalha PAA em evento da agricultura familiar em Rio Branco

Brasília - 29/05/2023 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou uma ampla operação de fiscalização com o objetivo de combater fraudes relacionadas ao café torrado e moído, azeite de oliva e verificar a qualidade do arroz e feijão ofertados ao consumidor. Foto: MAPA/ Divulgação

Nesta sexta-feira (30) a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participará da VIII Edição da Eco Flores Pan, em Rio Branco. A superintendente da Conab no estado, Alessandra Ferraz, apresentará o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em uma palestra que será ministrada ao público presente.

A Eco Flores Pan é um evento internacional e conta com a participação de representantes das instituições públicas do Brasil, do Peru e da Bolívia. Ao longo do evento haverá também a comercialização de produtos da Bolívia e do Peru.

O encontro é promovido pela Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Brasil) e teve início nesta quarta-feira (28). Cerca de 150 pessoas devem comparecer. O público-alvo é formado por grupos e lideranças ligados à agricultura familiar, instituições públicas e privadas e empreendimentos da economia solidária. Não há necessidade de inscrição.