MPU: edital divulga vagas para remoção; saiba como fica no Acre

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/06/2023 | Edição: 123 | Seção: 2 | Página: 114

Órgão: Editais e Avisos/Ministério Público da União

EDITAL SG/MPU Nº 54, DE 29 DE JUNHO DE 2023

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso de suas atribuições e em atenção ao expediente PGR-00239538/2023, resolve:

Divulgar a distribuição de vagas remanescentes do Concurso de Remoção regido pelo Edital nº 47, de 15 de junho de 2023, publicado no DOU de 16 de junho de 2023, por Unidade da Federação/Unidade/Nº de vagas, na forma do anexo único.

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO

ANEXO ÚNICO

ANALISTA DO MPU/DIREITO

UF

UNIDADE

VAGAS

AC

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – ACRE

2

AC

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC

1

AM

OFÍCIO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL EM BRASÍLIA

3

AM

OFÍCIO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL EM MANAUS

2

AM

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – AMAZONAS

1

AM

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM

2

AP

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

1

BA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – BA

1

DF

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2

GO

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE LUZIANIA

2

MT

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

2

PA

OFÍCIO DA AMAZÔNIA ORIENTAL EM BRASÍLIA

2

PA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA

1

PA

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA

2

PR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR

1

PR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-PR

1

RJ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ

1

RJ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ

1

RJ

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ

1

RO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – RONDONIA/GUAJARÁ-MIRIM

1

RO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO

1

RO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO

1

RO

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO

1

RR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – RORAIMA

3

RR

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR

1

RS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA DAS MISSÕES

1

RS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS

1

RS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS

2

RS

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM PORTO ALEGRE/RS

1

SC

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC

1

TOTAL

43

TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

UF

UNIDADE

VAGAS

AC

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC

1

AM

OFÍCIO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL EM BRASÍLIA

2

AM

OFÍCIO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL EM MANAUS

2

AM

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – AMAZONAS

2

AM

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM

3

AP

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – AMAPÁ/L. DO JARI/OIAPOQUE

3

BA

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA

1

DF

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

4

DF

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – DISTRITO FEDERAL

4

DF

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO

2

DF

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM BRASILIA/DF

2

GO

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE LUZIANIA

1

MG

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES/MG

1

MG

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI/MG

1

MG

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE/MG

7

MS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS

2

MS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA

1

MT

OFÍCIO DA AMAZÔNIA ORIENTAL EM CUIABÁ

1

MT

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – MATO GROSSO/DIAMANTINO/JUÍNA

3

MT

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

1

MT

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT

1

MT

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT

3

MT

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS/MT

1

MT

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM CUIABÁ/MT

2

PA

OFÍCIO DA AMAZÔNIA ORIENTAL EM BRASÍLIA

2

PA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA

4

PR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR

1

PR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR

1

RJ

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ

1

RJ

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE C. DOS GOYTACAZES

1

RO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – RONDONIA/GUAJARÁ-MIRIM

3

RO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO

2

RO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM PORTO VELHO/RO

2

RR

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – RORAIMA

1

RR

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR

2

RS

PROCURADORA DA JUSTIÇA MILITAR/BAGE-RS

1

RS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO

1

RS

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM PORTO ALEGRE/RS

3

SP

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – SÃO PAULO

3

SP

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANDRADINA-SP

2

SP

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP

1

SP

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

2

SP

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM CAMPINAS/SP

1

TO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA – TOCANTINS

1

TO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO

1

TO

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO

1

TOTAL

88

TOTAL GERAL

131

