Em cumprimento de mandado de prisão na manhã desta sexta-feira, 30, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da Delegacia Especializada em Atendimento À Mulher E Proteção à Criança, ao Adolescente e ao idoso – DEMPCA, se descolocaram até o Ramal do Japaõzinho, bairro Agro Vila do Deracre e efetuaram a prisão do nacional R.M.S, conforme mandado expedido pela Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul.

O homem, que já responde pelo crime de ameaça, descumpriu medida protetiva de urgência em favor de sua genitora. Com base na investigação realizada pela Polícia Civil foi possível encontrar o autor na zona rural da cidade e prendê-lo.

No momento da prisão, o nacional foi encontrado sob efeito de entorpecentes em uma residência aos fundos da casa de seus pais, o mesmo não apresentou resistência e após a família ser informada da prisão, foi conduzido à DEAMPCA para exame de Corpo de Delito e em seguida encaminhado ao presídio Manoel Néri da Silva, onde ficará à disposição da Justiça.