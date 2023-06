FÓRUM LIDE a mensagem do governador Gladson Cameli no maior encontro empresarial do Brasil

Os avanços na infraestrutura, nas contas públicas, na transparência, nos incentivos fiscais, no agronegócio e no meio ambiente foram apresentados pelo governador do Acre, Gladson Cameli, durante o maior evento empresarial do país, o 22° Fórum Empresarial Lide, realizado no Rio de Janeiro.

O governador participou do painel “A Nova Realidade do Agro Brasileiro”. Também estavam presentes o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul; Igor Ploger, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag); Antônio Carrere, presidente da John Deere América Latina; Mário Mantovani, diretor da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma); Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar.

“Precisamos preparar o Brasil do futuro e o Acre tem a oportunidade de mostrar aqui, que tem as condições necessárias para atrair a iniciativa privada, aquecendo a economia e gerando emprego e renda”, afirmou Cameli.

22° Fórum Empresarial

O Fórum Empresarial Lide está anualmente na agenda das principais autoridades e lideranças como o mais importante encontro empresarial do Brasil. Este ano, ocorre entre os dias 28 e 30 de junho, no Rio de Janeiro, com o tema O Futuro Econômico do Brasil.

A iniciativa tem em seu legado o fomento da economia do país a partir da união estratégica entre os líderes participantes.

O ex-governador de São Paulo, João Doria, é presidente do Lide e idealizador do encontro. “Reunindo o privado e o público podemos pensar no país do futuro”, disse Doria.

Painel do Agronegócio

Durante o painel, o governador Gladson Cameli falou do potencial do agronegócio no estado, que avançou muito nos últimos anos, destacou a localização estratégica para a geração de negócios e o planejamento para os próximos 10 anos.

“Quem quer investir precisa de segurança. O Acre tem uma agenda para a próxima década. O nosso diferencial é que conseguimos ampliar muito a nossa produção e manter a floresta em pé”, disse o governador.

Foi apresentado, ainda, um vídeo, produzido pela Secretaria de Comunicação do Acre, com um resumo dos potenciais econômicos do estado alinhados à preservação ambiental.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, elogiou Gladson Cameli. Afirmou que “o estado que consegue ampliar significativamente a produção agrícola e ainda ter 85% da floresta nativa é um exemplo para o Brasil e para o mundo”.

Os empresários que participam do evento demonstraram interesse em fazer negócio com o Acre. “Queremos conhecer mais essa região do país. O Brasil precisa se desenvolver e gerar riqueza. O Acre é uma oportunidade para quem pensa em novos mercados, como a Ásia e os países andinos”, disse Fábio Fernandes, empresário da Head Global da Lide.