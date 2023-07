O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, no mês de junho, o repasse de mais de R$ 45,2 milhões para 158 cidades afetadas por desastres em 18 estados do País. Os recursos têm como foco o atendimento à população afetada, o restabelecimento de serviços essenciais e a reconstrução de infraestruturas públicas e moradias.

Integram a lista municípios dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. No total, mais de 826 mil pessoas serão beneficiadas com as ações.

Desde o início do ano, já foram destinados pelo MIDR cerca de R$ 700 milhões aos municípios atingidos por desastres. Foram R$ 300 milhões para a Operação Carro-Pipa, executada em parceria com o Exército Brasileiro para levar água potável à região do semiárido, e outros R$ 400 milhões em repasses para municípios e estados afetados pelos mais diversos desastres, como chuvas intensas, alagamentos, enxurradas, vendavais, seca e estiagem, entre outros.

Rio Grande do Sul

Neste mês de junho, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu recursos. Foram repassados R$ 17,9 milhões a 71 municípios, dos quais 70 enfrentam a estiagem. Os repasses serão usados na compra de itens de assistência humanitária.

Estão nessa lista as cidades de Alegria (R$ 353,6 mil), Alto Alegre (R$ 211,4 mil), Arvorezinha (R$ 357 mil), Áurea (R$ 364 mil), Barra do Quaraí (R$ 65 mil), Braga (R$ 199 mil), Caçapava do Sul (R$ 217 mil), Camargo (R$ 47 mil), Campina das Missões (R$ 484 mil), Canudos do Vale (R$ 136 mil), Capão do Cipó (R$ 230,7 mil), Charqueadas (R$ 205 mil), Coronel Barros (R$ 74,4 mil), Coxilha (R$ 19 mil), Cristal (R$ 621 mil), David Canabarro (R$ 594,2 mil), Dona Francisca (R$ 187 mil), Encruzilhada do Sul (R$ 361 mil), Engenho Velho (R$ 34,7 mil), Entre-Ijuís (R$ 616,4 mil), Entre Rios do Sul (R$ 97,2 mil), Erechim (R$ 277 mil), Erval Grande (R$ 170 mil), Erval Seco (R$ 175 mil), Espumoso (R$ 438 mil), Fortaleza dos Valos (R$ 140 mil), Garruchos (R$ 87 mil), Gramado Xavier (R$ 495 mil), Guarani das Missões (R$ 210 mil), Horizontina (R$ 358,4 mil), Humaitá (R$ 92 mil), Ibiraiaras (R$ 143 mil), Ilópolis (R$ 247 mil), Independência (R$ 423 mil), Inhacorá (R$ 165 mil), Itaqui (R$ 168 mil), Itatiba do Sul (R$ 348 mil), Maquiné (R$ 125,3 mil), Marcelino Ramos (R$ 182 mil), Mata (R$ 108 mil), Maximiliano de Almeida (R$ 186 mil), Muliterno (R$ 234 mil), Não-Me-Toque (R$ 44,1 mil), Nova Candelária (R$ 231 mil), Novo Cabrais (R$ 253 mil), Pântano Grande (R$ 316 mil), Passo do Sobrado (R$ 174,5 mil), Pinhal Grande (R$ 424,6 mil), Pinheiro Machado (R$ 40 mil), Porto Mauá (R$ 233 mil), Rolante (R$ 197,2 mil), Rondinha (R$ 84,3 mil), Santa Margarida do Sul (R$ 351,8 mil), Santo Antônio das Missões (R$ 512 mil), Santo Antônio do Planalto (R$ 214 mil), São Jerônimo (R$ 542,2 mil), São José do Inhacorá (R$ 207 mil), São Martinho (R$ 123 mil), São Pedro do Sul (R$ 361 mil), Sede Nova (R$ 131 mil), Selbach (R$ 111 mil), Serafina Corrêa (R$ 421,6 mil), Soledade (R$ 257 mil), Tio Hugo (R$ 81 mil), Tiradentes do Sul (R$ 84 mil), Três Arroios (R$ 24 mil), Três Passos (R$ 289 mil), Três de Maio (R$ 132 mil), Tupanci do Sul (R$ 57 mil) e Turuçu (R$ 1,4 mil).

Para a cidade de Maquiné, uma das mais afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu o litoral sul catarinense e sul gaúcho neste mês de junho, foram destinados R$ 831,1 mil. O município também recebeu recursos para resposta à estiagem.

Já Caraá, também atingida pelo ciclone, vai contar com R$ 926,4 mil para a compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, quatro municípios terão acesso a mais de R$ 1,5 milhão. Atingida por chuvas intensas, a cidade de Rodeio vai contar com R$ 534,8 mil para restabelecimento do tráfego em diversas ruas, além de limpeza, remoção de resíduos e desobstrução de córregos no Parque Municipal Pietro Vota.

Já a cidade de Praia Grande, que foi afetada neste mês pelo ciclone extratropical, vai receber R$ 615,1 mil para a compra de cestas básicas, combustível e kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de aluguel de veículos.

Atingida por um vendaval, São João do Itaperiú vai contar com R$ 329,2 mil para recuperação de um portal turístico, enquanto Paial, que enfrenta a estiagem, vai receber R$ 47,9 mil para a compra de combustível.

Pará

No Pará, 18 municípios que enfrentaram fortes chuvas vão contar com R$ 8,2 milhões. Treze deles vão usar os recursos na compra de itens de assistência humanitária. Integram a lista as cidades de Aurora do Pará (R$ 158,2 mil), Breu Branco (R$ 93,1 mil), Cachoeira do Arari (R$ 121,3 mil), Cachoeira do Piriá (R$ 842,8 mil), Itupirangá (R$ 337,4 mil), Juruti (R$ 248,8 mil), Monte Alegre (R$ 38,2 mil), Novo Repartimento (R$ 463,7 mil), Ponta de Pedras (R$ 667,3 mil), Prainha (R$ 963,5 mil), São Félix do Xingu (R$ 929,5 mil), São Geraldo do Araguaia (R$ 271,1 mil), São João do Araguaia (R$ 630,4 mil) e Tucuruí (R$ 744,8 mil).

Já as cidades de Cametá (R$ 282,5 mil), Mocajuba (R$ 137,8 mil) e Ipixuna do Pará (R$ 117,6 mil) vão usar os repasses em ações de restabelecimento, como desobstrução de áreas de drenagem, construção de muro e reforma de pontes e bueiros, entre outros.

Aurora do Pará e São Félix do Xingu, além do repasse para assistência humanitária, também receberão, respectivamente, R$ 371,4 mil e R$ 590,3 mil para ações de restabelecimento.

Amazonas

Para o Amazonas, foram destinados dois repasses, que somam R$ 559,1 mil. Afetada por inundações, Eirunepé vai contar com R$ 328,5 mil. Já Tefé, onde houve um vendaval, vai receber R$ 230,5 mil. Os dois municípios usarão os recursos na compra de itens de assistência humanitária, como cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza e dormitório e combustível, além de aluguel de veículos.

Acre

No Acre, duas cidades atingidas por inundações tiveram acesso a R$ 399,2 mil. São R$ 101,9 mil para Capixaba, que usará os recursos na compra de cestas básicas e de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, e R$ 297,3 mil para Brasiléia, para restabelecimento do tráfego na Rua Olegário França.

Maranhão

No Maranhão, a Defesa Civil Nacional repassou mais de R$ 2,8 milhões a 14 cidades que enfrentaram fortes chuvas.

A maior das cidades usará os recursos na compra de itens de assistência humanitária. Integram a lista Arari (R$ 262,7 mil), Presidente Juscelino (R$ 346,5 mil), Afonso Cunha (R$ 129,6 mil), Esperantinópolis (R$ 108,6 mil), Graça Aranha (R$ 555 mil), Timon (R$ 23,3 mil), Buriti (R$ 39 mil), Vitória do Mearim (R$ 305,5 mil), Duque Bacelar (R$ 432 mil) e Matões do Norte (R$ 130,9 mil).

Já as cidades de Açailândia (R$ 173,2 mil), Cajari (R$ 82,4 mil) e São Luís Gonzaga do Maranhão (R$ 18,5 mil) usarão os repasses no restabelecimento de acessos, vias públicas e ponte, além de limpeza urbana.

Por fim, o município de São João do Carú teve acesso a dois repasses, que totalizaram R$ 203 mil. Os recursos serão usados na compra de itens de assistência humanitária e no restabelecimento do acesso a povoados da região.

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, cinco cidades que enfrentaram fortes chuvas vão contar com R$ 751,8 mil. Felipe Guerra (R$ 49,2 mil) usará os recursos na compra de itens de assistência humanitária e Upanema (R$ 182,1 mil), na recuperação de uma passagem molhada.

Já as cidades de Caraúbas (R$ 206,3 mil), Taboleiro Grande (R$ 16,7 mil) e Doutor Severiano (R$ 297,3 mil) receberão repasses tanto para atendimento à população afetada quanto para ações de restabelecimento.

Bahia

Na Bahia, cinco cidades atingidas por chuvas intensas vão contar, juntas, com mais de R$ 2,5 milhões. O maior repasse, de R$ 1,28 milhão, é para Poções, que irá reconstruir 60 moradias. Já as cidades de Belmonte (R$ 361,9 mil) e Canavieiras (R$ 509,5 mil) irão comprar itens de assistência humanitária, enquanto Porto Seguro (R$ 274,4 mil) e Medeiros Neto (R$ 95,7 mil) utilizarão o recurso na limpeza de vias públicas.

Ceará

No estado do Ceará, três municípios que também enfrentaram fortes chuvas terão acesso a R$ 617,3 mil. Serão R$ 299,9 mil para Senador Pompeu, R$ 229,9 mil para Quixeramobim e R$ 87,6 mil para Uruburetama. As três cidades usarão os recursos na compra de itens de assistência humanitária

Alagoas

Em Alagoas, o município de Santa do Mundaú vai contar com R$ 513,7 mil para reconstrução da Ponte da Água Fria, que foi danificada por fortes chuvas.

Paraíba

Na Paraíba, duas cidades que enfrentam a estiagem vão receber recursos para contratação de carros-pipa. Para Prata, serão repassados R$ 108 mil e, para Nova Palmeira, R$ 54 mil.

Pernambuco

No estado de Pernambuco, o município de Caruaru, atingido por chuvas intensas, vai contar com R$ 176 mil para a compra de cestas básicas, colchões e kits de higiene pessoal, limpeza e dormitório.

Sergipe

O MIDR também autorizou o repasse de R$ 261,9 mil para o Governo de Sergipe. A verba será destinada à contratação de caminhões-pipas para transporte de água em municípios que enfrentam a estiagem.

Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, 25 cidades terão acesso, juntas, a mais de R$ 6,2 milhões. Desse total, 24 municípios registraram fortes chuvas e usarão os recursos em obras de restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas danificadas, como pontes, muros, bueiros, estradas vicinais e drenagens, entre outros.

Serão beneficiadas as cidades de Água Boa (R$ 187,4 mil), Astolfo Dutra (R$ 143,5 mil), Barão de Monte Alto (R$ 82,4 mil), Barbacena (R$ 195,8 mil), Caratinga (R$ 337,3 mil), Carmópolis de Minas (R$ 539,2 mil), Cataguases (R$ 141,6 mil), Curral de Dentro (R$ 272 mil), Divinésia (R$ 91,2 mil), Entre Rios de Minas (R$ 164,6 mil), Ewbank da Câmara (R$ 176,4 mil), Guarani (R$ 208,1 mil), Itabira (R$ 1 milhão), Itabirinha (R$ 639,8 mil), Itaobim (R$ 110 mil), Jequitinhonha (R$ 362,1 mil), Mercês (R$ 439,9 mil), Mesquita (R$ 52,1 mil), Rio Pomba (R$ 105,5 mil), Rubim (R$ 255 mil), Santa Bárbara do Tugúrio (R$ 196,4 mil), Santo Antônio do Amparo (R$ 134,4 mil), São Geraldo da Piedade (R$ 133 mil) e Tumiritinga (R$ 253 mil),

Por outro lado, a cidade de Indaiabira enfrenta a seca e vai receber R$ 33,5 mil para a compra de combustível para os caminhões-pipa que fazem a entrega de água em comunidades rurais.

Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, o município de Petrópolis, que registrou fortes chuvas, vai contar com R$ 389,4 mil para desinterdição do Núcleo de Inclusão Social (NIS).

São Paulo

Em São Paulo, duas cidades atingidas por chuvas intensas receberão recursos para obras de restabelecimento. São José do Rio Pardo terá acesso a R$ 254,1 mil para restabelecer vias, muro de arrimo e equipamentos de estações de tratamento de água e de esgoto.

Já São Sebastião vai contar com R$ 1,57 milhão para construção de muros de gabião, recomposição de pavimentação, restabelecimento de rampas e acessos, drenagem e demolição de estruturas comprometidas na Vila Sahy.

Mato Grosso

Por fim, em Mato Grosso, a cidade de Barão de Melgaço vai receber R$ 139,4 mil para a compra de cestas básicas e kits de limpeza, enquanto Itanhangá vai contar com R$ 131,3 mil para obras de restabelecimento no acesso à comunidade Monte Alto. Os dois municípios registraram chuvas intensas.