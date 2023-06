do ac24horas —

O IBGE publicou nesta sexta-feira (30) no Diário Oficial da União os resultados da população para Estados e municípios brasileiros, com data de referência em 1º de agosto de 2022.

O Estado do Acre possui atualmente, segundo o Censo, 830.026 habitantes, sendo que Rio Branco concentra a maior população com 364.756 moradores e Santa Rosa do Purus, a menor com 6.723 pessoas.