Estágio na DPE do Acre: edital foi retificado; veja o que mudou

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (Esdpac), publicou na tarde desta quarta-feira, 28, retificação no edital do 3º processo seletivo para estágio na área de Direito para atuação na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC).

A prova acontecerá neste domingo, 2 de julho, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. De acordo com a retificação feita no edital, não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização da prova após o fechamento dos portões, que ocorrerá às 7h30.