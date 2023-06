Na divulgação dos resultados do concurso de redação do Programa Jovem Senador deste ano, os estudantes receberão uma comunicação do Senado Federal anunciando que eles venceram a etapa estadual e que participarão da Semana de Vivência Legislativa como jovem senador ou senadora representando o seu estado e o Distrito Federal. A Semana será realizada em Brasília no próximo mês de agosto.

A inovação foi adotada com o objetivo de preservar o sigilo dos nomes dos vencedores até o momento em que eles próprios descubram o resultado. A revelação ocorrerá nas escolas dos estudantes, contando com a participação da direção e de toda a comunidade escolar. Além disso, os nomes dos segundo e terceiro colocados em cada estado também serão divulgados no site do programa.

Como vai funcionar

A comunicação do Senado será feita por meio de uma caixa especial criada exclusivamente para a ocasião. A coordenação nacional do Programa se articulou com os coordenadores estaduais para que as escolas organizem evento especial para surpreender os estudantes. A mudança na forma de divulgação do resultado do concurso de redação do Jovem Senador visa criar uma experiência inesquecível para os estudantes, assim como para suas escolas e comunidades. A surpresa realizada no ambiente escolar deverá fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização dos talentos locais. Além disso, ao divulgar também os nomes dos segundos e terceiros colocados em cada estado, o Jovem Senador reconhece e destaca o mérito dos vencedores e finalistas como jovens que se destacam com suas habilidades e dedicação.

Considerando que as caixas serão enviadas pelos Correios e que cada estado receberá em momentos distintos, a coordenação do Jovem Senador optou por divulgar os nomes somente depois que os estudantes tomarem conhecimento de que serão jovens senadores em 2023.

Semana de Vivência Legislativa

Os 27 jovens estudantes selecionados dentro do programa, com os respectivos professores, vão participar da chamada Semana de Vivência Legislativa, no período de 21 a 25 de agosto, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões legislativas. O trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores, numa legislatura com cinco dias de duração. Começa com a posse e eleição da Mesa e termina com a aprovação dos projetos que, se acatados pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, seguirão para discussão e votação no Senado tal como as propostas apresentadas por parlamentares eleitos pelo povo.