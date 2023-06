Concurso do Saerb tem novo cronograma; veja o que foi alterado

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) está comunicando mudanças no cronograma do concurso da autarquia.

O Processo Seletivo Simplificado (Nº 001/2023) teve a data de divulgação dos resultados alterada. A mudança foi publicada no Diário Oficial.

A Comissão Organizadora avaliou que em virtude do número de inscritos, do tempo para a avaliação e revisão dos dados enviados, além da incidência de duas semanas de feriados com expedientes reduzidos, foi necessário ampliar os prazos para concluir todas as demandas do certame.

Foram alterados os prazos do anexo I do edital. Agora, a data para divulgação do resultado final ficou para o dia 04/07/2023.