Não esqueça: são 600 cursos gratuitos de qualificação no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o Instituto Êxito, oferecerá mais de 600 cursos gratuitos na plataforma digital modalidade EAD. O programa visa qualificar os usuários do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e será estendido para qualquer cidadão que deseje realizar capacitação.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, lembrou que o estímulo e a promoção à educação empreendedora é uma determinação do governador Gladson Cameli que abre um leque de oportunidades para qualquer cidadão. “Muitas vezes existem vagas, mas faltam profissionais qualificados. A Seict já vem trabalhando essa deficiência. A parceria com o Instituto Êxito, um dos mais qualificados do país, vai ampliar essa oferta e acelerar o processo de contratação com mais postos de trabalho”, acrescentou Mesquita.

Os cursos, palestras, mentorias e vídeos inspiracionais já estão disponíveis para todos os usuários, abordam áreas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios, comércio, entre outras. O link estará disponível na próxima quinta-feira, dia 29.

“A parceria firmada com o governo do Acre proporcionará novas oportunidades no mercado de trabalho. Estamos muito felizes de fazer parte desse acordo e poder contribuir para o desenvolvimento humano e profissional”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

A assinatura do termo de adesão será realizada nesta quarta-feira, 28, na Universidade Federal do Acre – Sebrae Lab. O evento contará com a participação do empresário Janguê Diniz, idealizador da plataforma Instituto Êxito e proprietário de um dos maiores grupos de universidades privadas do país.

Após o lançamento e assinatura do termo de adesão, o empresário ministrará uma palestra juntamente com o também empresário e médico acreano, Stanley Bittar.