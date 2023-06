Confira as dicas: Festas juninas com diversão e em segurança

Ainda dá tempo de se divertir com o os festejos juninos. Para aproveitar os “arraiás” com toda a pompa e circunstância que a data pede é fundamental redobrar a atenção em relação a segurança evitando acidentes com fogos de artifício, fogueiras, decoração e a rede elétrica.

Ao decorar a frente de casa com bandeirinhas é recomendado colocá-las longe de postes de energia. Além disso, é importante não amarrar fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas.

“Uma das dicas que aconselhamos é a de não usar enfeites de metais e, caso queira fazer uso desses materiais, que seja utilizado adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia”, explica a coordenadora em Segurança do Trabalho da Energisa Acre, Gabriella Mendes.

Ao lidar com fogos de artifício, fogueiras e demais elementos das festas juninas, é essencial tomar precauções adicionais para garantir a segurança. Além de evitar que crianças os utilizem, especialmente se estiverem desacompanhadas de um adulto responsável, também é necessário não colocar fogo na vegetação, pois ele pode atingir a rede elétrica.

“Jamais solte fogos de artifício próximos à rede elétrica ou em locais inapropriados, como hospitais ou abrigos. No caso das fogueiras, é importante observar a distância em relação à rede elétrica, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia. Quanto aos balões, recomenda-se não soltá-los, pois além de ser considerado crime, seu uso pode resultar em graves acidentes e incêndios, principalmente se caírem em áreas florestais ou subestações elétricas”, alerta a coordenadora.

Para tornar as festividades juninas mais seguras é importante prestar atenção às instalações elétricas e adotar medidas preventivas. Evite o uso permanente, especialmente em comemorações realizadas em casa, de extensões e benjamins (conhecidos como “Ts”), pois isso pode sobrecarregar uma única tomada e resultar em curto-circuito. Além disso, é fundamental seguir algumas precauções básicas ao manusear equipamentos eletroeletrônicos, como aparelhos de som, freezers ou geladeiras. Nunca os manipule com o corpo molhado e sem utilizar calçados adequados.

Outro ponto de atenção é para aqueles que pretendem celebrar as festas juninas fora de casa, alugando um espaço ou realizando festas em locais públicos. É necessário solicitar uma ligação elétrica provisória com carga adequada para aquele evento, evitando improvisações perigosas, as conhecidas “gambiarras”.

Os clientes interessados no serviço devem realizar a solicitação junto à Energisa com pelo menos 48 horas de antecedência. Caso seja necessário realizar qualquer tipo de instalação elétrica, a orientação é buscar um profissional qualificado para executar o serviço.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Energisa por meio de um dos nossos canais de atendimento. Além do call center (0800 647 7196), Gisa (whatsapp): www.gisa.energisa.com.br, App Energisa On: disponível para iOS e Android e agência digital: www.energisa.com.br