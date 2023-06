A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), entregou mais de 2.400 itens de uniformes aos servidores Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O kit é composto por calças, camisas manga longa, camisas manga curta, protetor solar. O material faz parte do projeto da gestão municipal na valorização das profissões, na qual neste primeiro momento, foram contemplados 618 agentes de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, destacou a importância dos fardamentos e afirmou ser uma concretização de política de investimentos no servidor, implantada pela gestão Tião Bocalom.

“A entrega deste fardamento representa mais uma ação de valorização dos profissionais da gestão do prefeito Tião Bocalom. Esses fardamentos são muito importantes para a classe, pois além de economizar suas roupas próprias, ajudam na identificação do profissional no setor de serviço.”

O recurso para aquisição dos fardamentos é oriundo de recurso próprio, onde também a prefeitura irá contemplar toda a demanda do setor, na qual outros produtos já estão sendo providenciados, como, coletes, bonés, botinas. Segundo a secretária, são demandas que irão atender os servidores em suas reivindicações.

“A compra deste material é fruto de recurso próprio e por uma determinação do Nosso Prefeito Tião Bocalom, estamos organizando a compra de mais material, onde estamos realizando um chamamento público para aquisição de mais kits de fardamento, tanto para os agentes de saúde como os agentes de endemias que também serão contemplados.”

O papel do ACS é visitar regularmente as residências, dentro de sua área de atuação, fazer registros da população em relação a documentos básicos para o acesso aos serviços de saúde, além de anotar possíveis problemas que possam ser identificados na residência.

O Agente também orienta as pessoas em relação à saúde, e encaminham às Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou outros locais de atendimento sempre que necessário.