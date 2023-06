O Prodon irá notificar a Latam Airlines do Brasil, para que apresente justificativas acerca da suspensão de voos diurnos no Acre.

A notificação ocorrerá após a Latam divulgar um comunicado, por meio da imprensa, informando que a partir da próxima semana deixará de realizar o voo diurno de Rio Branco para Guarulhos (São Paulo). A companhia aérea terá cinco dias para se manifestar.

O Procon/AC quer saber o que motivou a decisão e se houve a venda de passagens aéreas no período que compreende a data da suspensão desses voos, e ainda qual procedimento a empresa adotará em relação a esses clientes. A diretora do Procon/AC, Camila Lima, explicou que é preciso que o direito do consumidor seja respeitado.

“Estamos atentos às questões voltadas à aviação civil. O povo acreano sofre muito com cancelamento de passagens, horários inoportunos, preços excessivos. Por esse motivo, logo que soubemos da possibilidade de suspensão dos voos diurnos pela Latam, iremos formalizar a notificação para esclarecimentos acerca das possíveis passagens já vendidas nesses horários. Aguardaremos a resposta da empresa e tomaremos as medidas cabíveis”, enfatizou.

Em caso de denúncias, o cidadão deve fazer contato com o Procon/AC, por meio das redes sociais (@proconac), do telefone 3223-7000 ou pelo canal de atendimento 151.