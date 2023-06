A contagem populacional em Rio Branco frustrou as expectativas. Em 2010, 336.038 pessoas moravam na capital do Acre e agora são cerca de 360 mil.

Segundo o IBGE explicou aos gestores de Rio Branco, não houve redução da população mas o ritmo de crescimento populacional diminuiu.

Os dados fazem parte da apresentação que técnicos do IBGE fizeram aos gestores sobre os números preliminares do Censo Demográfico 2022.

Representantes de todas as secretarias municipais estiveram a apresentação ocorrida na manhã da sexta-feira (23). A equipe do IBGE foi até a prefeitura para prestar contas do trabalho realizado. É que, diz a PMRB, o município ajudou no censo, com informações dos bairros, divulgação das atividades, saúde e instalação de postos de coletas.

O Diretor Operacional do Censo Demográfico do IBGE, Sebastião Albuquerque, explicou que esse apoio foi essencial para os recenseadores atuarem. “A gente realiza essa reunião de planejamento em todos os municípios. A gente busca o apoio para a operação censitária. E neste momento apresentamos os resultados, que ainda são prévios, como uma prestação de contas”.

O resultado oficial do Censo Demográfico 2022 deve sair no dia 28 de junho. Os trabalhos iniciaram em primeiro de agosto do ano passado e terminaram no dia 29 de maio desse ano. Na capital acreana, somente cerca de mil domicílios não receberam os recenseadores, porque estavam fechados em todas as visitas.

De um modo geral, houve crescimento na população de Rio Branco. “O que a gente tem de base de campo é o censo de 2010 e 2000. Então nós usávamos os resultados como parâmetro daquela época, de natalidade, de fecundidade, de imigração”, esclareceu o diretor.

Com as explicações, as secretarias poderão se organizar quanto às políticas públicas para a população. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), que trabalha diretamente com dados baseados na quantidade populacional e nas condições de vida, poderá atuar de forma mais eficiente e planejada.

“Claro que os dados serão importantes para abrangermos melhor os bairros que a gente já atende. Mas com a informação de que, em determinado bairro, a população cresceu, nós poderemos ir até o local para fazer o atendimento das famílias. Isso pra gente é muito importante. Vai nos ajudar até no atendimento dos migrantes, que tem crescido na nossa cidade”, concluiu a diretora de planejamento da SASDH. (PMRB)