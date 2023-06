No período de 23 a 29 de junho o prognóstico indica chuva com volume acumulado de até 5 mm em pontos isolados em localidades do município de Tarauacá, com indicativo de anomalia negativa na regional do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre e Baixo Acre, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período.

Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi).

Com o verão amazônico se intensificando, as cabeceiras do Rio Acre tem volume bastante alto: em Aldeia dos Patos, por exemplo, o rio media 3,39 metros neste fim de semana, sendo que sua cota de alerta na estiagem é de 0,30 centímetros.

Já em Rio Branco a situação é bem diferente: a cota de alerta para o período de estiagem no Rio Acre é de 3 metros e o nível chego a 3,02m no fim de semana.