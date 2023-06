20 ANOS DE ALDEIA FM emissora leva cultura, informação e entretenimento aos ouvintes do Acre

Em uma terça-feira no mês de junho de 2003, uma nova onda navegava partindo de uma torre de transmissão na Rua Rui Barbosa, no centro de Rio Branco. A rádio experimental Aldeia FM transmitiu um novo sinal, no canal 96.9, criando, em pouco tempo, uma programação diversa e cultural que entrou para a história e encantou os ouvintes da capital do Acre.

Neste sábado, 24 de junho, a rádio pública e educativa Aldeia FM 96.9 completa 20 anos de programação. Nas ondas do rádio, a Aldeia alcançou outras seis cidades, 738 comunidades no interior e mais de 682 mil pessoas em todo o estado do Acre.

Além da capital acreana, a programação da Aldeia FM é transmitida em Brasileia (90.3), Xapuri (89.5), Sena Madureira (105.9), Feijó (AM 1.170kHz), Tarauacá (95.5) e Cruzeiro do Sul (107.9). A programação também está disponível pela internet, no site da AldeiaFM – Rio Branco.

Investimento e qualidade

No aniversário de 20 anos da rádio, investimentos em equipamentos, reformas e novas parcerias são celebradas com programas especiais na grade da Aldeia FM.

Entre 2019 e 2023, mais de R$1.2 milhões foram investidos para a aquisição de notebooks, links de transmissão AM e FM, transmissores, mesas de som, ilhas de edição e outros insumos para garantir e melhorar o funcionamento das rádios.

Os investimentos também contemplaram a aquisição de veículos próprios, de aproximadamente R$ 780 mil, e as reformas das sedes em Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e da Secretaria de Estado Comunicação (Secom), com mais de R$ 2 milhões em recursos.

“É gratificante e uma honra participar da execução das melhorias, reformas e ampliações que temos feito. São grandes mudanças e é fantástico trabalhar com uma equipe empenhada com o Sistema Público de Comunicação”, celebra o coordenador das rádios públicas, Luc Lima.

Mas o trabalho não para por aí. Uma das metas da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) é garantir maior alcance da rádio em todo o estado e o compartilhamento de conteúdo e notícias com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela comunicação institucional do governo federal.

Amante da rádio como meio de comunicação, a gestora da Secom, Nayara Lessa, comemora as conquistas e lembra a atuação da rádio em momentos difíceis como a pandemia.

“O rádio é ainda o maior veículo de comunicação no nosso estado, onde atendemos comunidades ribeirinhas e em lugares mais distantes. O trabalho de cada um [da equipe] é essencial nesse processo e quero agradecer e prestar homenagem a essa equipe de comunicação. A nossa proposta é ir além e fazer mais”, enfatiza a chefe da pasta.

Vozes da Aldeia

À frente do Programa Bom Dia Aldeia e na direção da Aldeia FM 96.9, o jornalista Floriano Oliveira lembra o empenho da gestão em produzir informações sobre saúde, educação, emprego e tantos outros temas de interesse dos ouvintes.

“É uma sensação de muita responsabilidade, e prazerosa, porque estamos produzindo com a confiança dos nossos colegas e da nossa secretária de Comunicação. Tudo o que é feito aqui na Aldeia é produzido por várias mãos. A nossa forma de gestão é compartilhada e queremos entregar o nosso melhor”, conta.

Com uma história de carinho com a rádio, a fonoaudióloga e radialista, Gabriela Lima, apresenta o programa Conexão Musical nos fins de tarde, na Aldeia.

“É uma história de amor antiga e, como amante da boa música, começou como ouvinte. Depois a minha relação se estreitou como entrevistada. Adorava participar como colaboradora dos programas, falando sobre empreendedorismo, carreira, voz, comunicação”, lembra a fonoaudióloga.

A jornalista Celis Fabrícia conta que estagiou na Aldeia nos primeiros anos de transmissão da rádio. Em 2019, a jornalista voltou, agora como servidora, e comanda o programa musical Tardes da Aldeia. No Jornal do Meio Dia, Celis apresenta o informativo na companhia do jornalista Jonathan Costa.

Programação

Nos 20 anos da Aldeia FM, novos programas e atualizações no acervo de músicas compõem a grade, destacando a função social da rádio pública e educativa ao longo de duas décadas. Marcas da emissora, o compromisso com a qualidade musical e jornalística e o respeito ao ouvinte são mantidos na programação.

Exemplo do empenho da equipe, o Jornal do Meio-dia é transmitido para a capital, de segunda à sexta-feira, com informações de qualidade, sob a apresentação de Jonathan Costa e Celis Fabrícia.

Na programação, o Govcast: o podcast do governo do Acre também é veiculado em cadeia nas rádios do estado. Com um novo formato, o programa é transmitido simultaneamente em áudio, nas rádios públicas, e em formato de vídeo, nas redes sociais do governo do Estado.

A nova grade também conta com a estreia do Minuto das Secretarias de Estado, com a apresentação dos programas Minuto Mulher e o Atitude e Meio Ambiente. No formato, as ações e serviços das secretarias são apresentadas na programação semanal da rádio.

No ar: equipe técnica

Com empenho, as equipes também fazem transmissões de rádio ao vivo, a exemplo do campeonato acreano, além dos eventos como o Carnaval, Expoacre e outros expoentes da cultura acreana.

O técnico de som João Pedro Souza revela que chegou à Aldeia para trabalhar na equipe como sonoplasta. Pouco a pouco foi criando interesse pelo funcionamento dos equipamentos, e hoje é o responsável pelas transmissões ao vivo de eventos, solenidades do governo do Acre e pronunciamentos oficiais do governador Gladson Cameli.

“Fui aprendendo aos poucos e hoje nos empenhamos para garantir que tudo esteja certo, desde o contato com os cinegrafistas, a conexão de internet com participantes de outros locais e a imagem que o internauta vê nas nossas redes”, revela o técnico.

Os técnicos Francisco Gonzaga da Costa, Yvi Xavier e Júnior Souza também auxiliam e organizam materiais que vão ao ar na programação da rádio. Nesta sexta-feira, 23, a técnica e radialista Ângela Vila Nova apresentou um programa musical especial de aniversário.

Histórias entrelaçadas

Natural de Belém, a ouvinte Madelleyne Soares tem um carinho especial pela rádio Aldeia. Servidora da Saúde, ela conta como a Aldeia está entrelaçada em sua vida desde que chegou ao Acre, em 2003.

“A nossa história se junta com a história da Rádio Aldeia porque chegamos no Acre há 20 anos. A Aldeia tinha o nosso perfil. Então, acompanhamos a evolução, o crescimento e as programações, nos aproximando com a cultura do Acre e observando como ela nos conecta com as pessoas”, explica a ouvinte.

Sonho de menino

Sonhador, o radialista Jonathan Costa conta que, ainda menino, brincava de fazer locução. É uma paixão que o acompanhou até a faculdade de Jornalismo, onde fez um trabalho de conclusão de curso sobre a rádio web.

“Cresci apaixonado pelo rádio. Quando criança, eu usava fita cassete para fazer locução. Chegar à Aldeia foi um presente extraordinário na minha vida”, lembra o radialista.

Com carinho especial, o radialista lembra ainda das lições que teve com o cantor e radialista Giovanni Acioly (in memoriam), que o acolheu quando chegou à Radio Aldeia. “Foi ele quem me recebeu e orientou. Tenho muita consideração pela pessoa dele”, relembra Costa.

Festividades

Em comemoração aos 20 anos da Rádio Aldeia FM 96.9, servidores aposentados, ouvintes e a atual equipe do veículo prestaram depoimentos especiais em homenagem à rádio. O especial vai ao ar neste sábado, 24 de junho, dia do aniversário, às 10h da manhã.

A solenidade de 20 anos da Aldeia FM está prevista para ocorrer no dia 7 de julho, no Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco, a partir das 9h30. Na festividade, será feito o lançamento do I Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, que nesta edição homenageia o radialista Giovanni Acioly (in memoriam).