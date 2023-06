Operação do Exército apreende 32kg de maconha em Plácido

Durante a Operação Curaretinga II, aproximadamente 32 quilos de maconha foram apreendidos em Plácido de Castro, no interior do estado do Acre. Os trinta pacotes de entorpecentes encontrados durante uma abordagem bem-sucedida dos militares do Comando de Fronteira ACRE/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro foram entregues à Polícia Civil do município, onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

A ação do Comando Militar da Amazônia (CMA) fortalece o combate ao tráfico transfronteiriço, especialmente nas regiões de fronteira, onde apresentam desafios significativos de segurança devido à extensão territorial.

A Operação Curaretinga II, faz parte da Operação Ágata que visa combater os delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira.

Os dados foram divulgados neste final de junho.