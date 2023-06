CNJ destaca Fórum de Rodrigues Alves por relações no trabalho

São 22 municípios no Acre, 19 deles tem comarca com instalações de fóruns, e três possuem em prédios menores centros de atendimento. Em todos os espaços do Judiciário acreano é perceptível o zelo e cuidado das servidoras e servidores, magistradas e magistrados e colaboradores.

Mas quando um lugar ultrapassa esse padrão apresentando também boas práticas na ambientação de suas instalações é de causar surpresa. E foi essa a reação da administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) durante a visita para entrega de veículo na comarca de Rodrigues Alves, realizada na última segunda-feira, 19.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, que foi recebida pela juíza Marilene Zuh, prestou diversos elogios para a equipe. Acompanhada do corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, a coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Waldirene Cordeiro, e o diretor da Escola do Poder Judiciário, desembargador Elcio Mendes, ela conheceu o jardim, a horta comunitária e o plantio de plantas para fazer chá.

“Todo o trabalho que realizamos é essencial, e como tratamos nosso ambiente de trabalho também conta muito. Eu fico muito feliz em ver boas práticas sendo desenvolvidas aqui. Esse é o tipo de atitude que me encanta muito”, disse a presidente.

O corregedor-geral da Justiça também falou da importância do papel de cada profissional do Judiciário. “Somos uma grande família, não importa se estamos na sede ou em uma das comarcas, todos fazem um trabalho essencial para o Judiciário acreano. A sociedade espera muito de nós, e vocês, servidores, tem feito junto a juíza, que é a primeira a ser designada para cá, um trabalho muito bom”, ressaltou.

A desembargadora Waldirene Cordeiro relembrou o esforço da gestão passada na reforma das instalações de cada fórum, ação essa que continua na atual gestão. Ela também agradeceu o trabalho da equipe de Rodrigues Alves. “Vocês tratam tudo com muito zelo e carinho para receber a população da melhor maneira. Ficamos muito felizes em presenciar isso”, frisou.

O diretor da Esjud também aproveitou a ocasião e além de parabenizar as servidoras e servidores, reforçou sobre a importância da participação de todos nas qualificações ofertadas pela escola.

Colaboradoras do TJAC, Francisca Rodrigues, que atua há 19 anos no fórum da comarca de Rodrigues Alves, e Valdete Vale, que trabalha há 3 anos e 3 meses, falam da satisfação que é colaborar com o lugar. “Eu gosto muito de trabalhar aqui e não penso em sair. Cuidamos como se fosse nossa casa”, disse Valdete.

Francisca é considerada a “boa de mão para plantar”, e é ela que dedica mais tempo no cultivo da horta. “Tenho muito carinho por todos aqui e gosto muito de cuidar das plantas e da horta”, comentou.

Durante a visita institucional, a presidente do TJAC realizou a entrega de um veículo para uso da comarca de Rodrigues Alves.

Esse ato foi destacada no portal do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando a importância do processo.