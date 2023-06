A Federação do Comércio do Acre está informando aos empresários quanto as oportunidades que os bancos, especialmente o Banco da Amazônia (Basa) vem oferecendo às empresas afetadas pelas cheias dos rios no Estado em 2023.

O objetivo, diz a Fecomércio, é fomentar a recuperação das empresas atingidas pelas enchentes, que estão localizadas nos municípios que estão com situação de emergência reconhecida pelo poder público federal, permitindo um melhor planejamento dos recursos disponíveis e, consequentemente, a manutenção e geração de receita que garantam a perenidade do negócio.

Os programas ora apresentados estão voltados ao capital de giro e a investimentos, considerando a necessidade de cada empresa e de sua capacidade de negociação, associado ao planejamento econômico e financeiro necessários até a estabilidade.

Para as operações, os contratos terão novas condições de prazo e, consequentemente, de carência. No caso do Capital de Giro, os prazos vão até 36 meses, incluída a carência de até 5 meses, para microempresas, empresas de pequeno, médio e grande porte.

Já, as operações contratadas para investimentos, os prazos e condições variam de acordo com a operação, indo até 12 anos, incluída a carência de até 4 anos, ou até 6 meses, incluída a carência de até 6 meses, para financiamento de MPE-Reforma e Ampliação.

Como é sabido, a economia brasileira ainda indica cenários incertos e inseguros que garantam a manutenção das taxas básicas de financiamento, a exemplo da SELIC divulgada pelo Banco Central periodicamente, que interfere na formação dos juros efetivos conforme observações da Federação do Comércio do Acre.

Essa instabilidade momentânea, se não for considerada, pode comprometer a capacidade de pagamento das empresas que, ao invés de se beneficiar com o recurso, pode ter comprometimento de sua capacidade a médio e longo prazos.

Em se tratando de clientes empresários que possuem operações de crédito ativas, e estão localizadas nos municípios que estão com situação de Emergência por ocasião das enchentes, esses poderão acessar modalidade de repactuação do saldo devedor por meio do link prorrogacao.bancoamazonia.com.br, preencher os dados solicitados e submeter. Em seguida, o sistema retornará com as opções de repactuação e enviará um termo aditivo que, sendo aceito pelo empresário, deverá ser assinado e encaminhado ao seu gerente de negócios na agência do Basa em que mantém movimento para avaliação, aprovação e o respectivo enquadramento.

Nesse aspecto, diz a Federação, é importante que a empresa interessada faça a adesão aos programas somente em caso de urgência iminente, evitando a contratação de dívidas que, no futuro, possam interferir na contratação de novos programas necessários ao crescimento e desenvolvimento das mesmas.

A Federação do Comércio lembra que uma contratação mal planejada pode converter-se em inadimplência em um momento futuro, interferindo nas futuras negociações quando o ambiente estiver mais favorável.

Para um bom planejamento de tais operações, é necessário que a empresa interessada procure a gerência de sua agência, que está preparada para as orientações e os auxílios necessários, eliminando as dúvidas e, quando possível, atendendo os empresários nas suas demandas.

Ações como essas realizadas pelo Banco da Amazônia, são de grande valia no fortalecimento das empresas acreanas e são sempre aprazíveis. (Fecomércio)