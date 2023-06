Um terremoto de magnitude 4,9 atingiu perto de Pucallpa, Província de Coronel Portillo, Ucayali, Peru. O tremor foi registrado no final da noite de sexta-feira, 23 de junho de 2023, às 22h31, horário local, a uma profundidade intermediária a considerável de 161,8 km abaixo da superfície.

O evento foi arquivado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, a primeira agência sismológica a denunciá-lo. O monitoramento identificou um segundo relatório do The Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS), que também listou o terremoto de magnitude 4,9. Outras agências que relatam o mesmo terremoto incluem o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) com magnitude 4,8, o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) com magnitude 5,0 e a rede sismográfica de cidadão RaspberryShake com magnitude 4,9.

Vilas ou cidades perto do epicentro onde o terremoto pode ter sido sentido como um tremor muito fraco incluem San Marcos (pop. 61) localizado a 19 km do epicentro, Belgica (pop. 220) a 26 km de distância, Pucallpa (pop. 310.800) a 39 km de distância, San Fernando (pop. 67.800) a 40 km, Campo Verde (pop. 8.900) a 61 km, Campoverde (pop. 8.900) a 61 km e Contamana (pop. 13.900) a 100 km.

Moradores de Cruzeiro do Sul relatam ter sentido o tremor.

