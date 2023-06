O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou nesta sexta-feira, 23, o processo licitatório com as empresas interessadas em executar os serviços de reforma, adequação e revitalização do Parque de Exposições, em Rio Branco. As obras já serão iniciadas na próxima semana.

A modalidade Concorrência nº. 003/2023, da Comissão Permanente de Licitação (CPL) – Seop, estava dividida em sete lotes.

Empresas apresentaram propostas na sede da Seop visando obras no Parque de Exposições. Foto: Jean Lopes/Seop

“Muito importante ressaltar o trabalho da equipe que se dedicou e, em tempo recorde, conseguiu elaborar o processo de maneira clara e disponível para que todos os empresários pudessem disputar. Este é um entre diversos processos que estarão na praça para fomentar a construção civil e a geração de emprego”, ressaltou o secretário da Seop, Ítalo Lopes.

O investimento para obras de engenharia para adequação do Parque de Exposições será de R$ 4,8 milhões, oriundo de recursos próprios.

As obras no Parque de Exposições fomentarão a economia do estado e gerarão milhares de postos de trabalho e renda valorizando a mão de obra local.