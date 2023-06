O vereador Ismael Machado (PSDB) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quarta-feira, 21, onde pontuou as visitas aos bairros da Capital.

“Fizemos uma visita no Jardim Primavera, vimos às necessidades da população, entramos em contato com a SEINFRA e levaremos as reivindicações do povo para os órgãos competentes. Acredito que teremos um resultado positivo porque a promessa do prefeito Tião Bocalon é de avançar na recuperação de várias ruas da nossa cidade. A Rua Ametista teve total atenção, fizeram um excelente trabalho ali no bairro Jardim Primavera, porém ficou faltando à pavimentação, mas tenho certeza que iremos continuar batalhando, cobrando, reivindicando e dando voz á quem precisa”, frisou.

Apresentando fotos, o parlamentar comentou sobre os problemas também existentes no Bairro Eldorado.

“Esse é um campinho, onde acompanhamos o trabalho social com as crianças, essa é a Rua Araçari no conjunto Vale do Açaí no bairro Eldorado. Temos que avançar que chegar e pavimentar essas ruas em Rio Branco. A turma não aguenta mais essa situação que se encontra. faremos a indicação formal e iremos cobrar dos setores competentes”.

Por fim, o vereador agradece a parceria entre o Centro de Referência de Assistência Social do Rui Lino e o grupo de escoteiros Leôncio de Carvalho, muitos trabalhos solidários serão feitos em serviço para comunidade. Além da formação de cidadãos que prestam apoio às crianças e jovens de forma voluntaria. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)