Instituição que fortalece os vínculos de confiança entre comércio e consumidor, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Acre celebra 13 anos de existência. Para comemorar o aniversário, os servidores do órgão promoveram um café da manhã, nesta sexta-feira, 23.

Com muitas memórias compartilhadas com os colaboradores do instituto, estiveram presentes instituições parceiras, como o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Com fiscalização e credibilidade, o órgão ajuda a impulsionar o desenvolvimento do Acre. “O Ipem desempenha seu trabalho com responsabilidade, para todos os cidadãos, que são consumidores, bem como aos empresários, que recebem as orientações necessárias”, afirma a presidente da entidade, Iuçara Souza.

Órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o Ipem atende os 22 municípios do Acre, por meio de fiscais e técnicos.

Representando os técnicos do Ipem, Gelson Lima afirmou: “Continuamos avançando na defesa do consumidor e realizamos serviços periódicos, com verificação de produtos e fiscalização de instrumentos de medição. Além disso, o cidadão é um companheiro que nos liga para sugerir, tirar dúvidas e fazer denúncias”.

A diretora da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Mirla Miranda, parabenizou todos os agentes fiscais e destacou: “Vocês são a referência do Inmetro no Acre, e este é um dia para celebrar cada profissional da instituição, que está nos comércios e empresas, verificando a qualidade”.

Informações

Para obter mais informações e esclarecimentos sobre os serviços do Ipem, basta entrar em contato com a ouvidoria do órgão, pelo telefone (68) 3229-5566.