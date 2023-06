O governo do Acre não só inicia neste sábado, 24, o pagamento dos salários de forma antecipada, como também reafirma o compromisso com a valorização profissional de 53,6 mil servidores públicos estaduais em atividade, aposentados e pensionistas, ao honrar a primeira parcela de 5,08% do Reajuste Geral Anual (RGA).

Em maio, o governo do Estado sancionou a lei que concedeu 20,32% de aumento salarial, implementado em quatro parcelas anuais, iguais e não cumulativas. O Acre está entre as 13 unidades da federação que concederam a vantagem financeira aos servidores públicos, resultado de uma política econômica de austeridade. Com isso, a folha mensal de pagamento saltará de R$ 350,7 milhões para pouco mais de R$ 367,4 milhões.

“Desde 2019, temos pago nossos servidores em dia, muitas vezes antecipando datas, e honrado dívidas deixadas pelas gestões passadas, como foi o caso do décimo terceiro salário. Nossos servidores são os responsáveis por fazer o Estado funcionar, por isso merecem ser tratados com seriedade e muito respeito”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Neste mês de junho, será corrigida uma injustiça histórica. Nenhum servidor público acreano terá os seus vencimentos abaixo do salário mínimo. O governo do Estado assegurou ainda a esses trabalhadores o direito ao aumento com base no valor em vigência, que é de R$ 1.320. A medida beneficia mais de dois mil profissionais.

Como será o aumento salarial de 20,32%?

O Reajuste Geral Anual (RGA) foi dividido em quatro parcelas anuais. A primeira delas, de 5,08%, será incorporada ao salário deste mês. As demais vão ser acrescidas em 2024 (5,08%), 2025 (5,08%) e 2026 (5,08%), totalizando 20,32% de aumento.

Quando será o pagamento de junho?

Aposentados e pensionistas recebem, de maneira antecipada, na segunda-feira, 26, mas os salários estarão creditados em conta já neste sábado, 24. Na próxima quarta-feira, 28, será a vez dos servidores em atividade.

Contracheque digital

Por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login, o servidor público tem acesso à versão do contracheque digital, além de obter outras informações referentes aos proventos mensais.