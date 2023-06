Arraial Plácido Caipira promete agitar Vale do Abunã em julho

O mês de junho e julho é marcado pelas festas juninas, que celebram as tradições e a cultura popular do Brasil. Objetivando o resgate cultural, a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, com o apoio do Governo do Estado do Acre, realizam a 2ª edição do Plácido Caipira, a fim de valorizar os grupos folclóricos, os artistas locais e a gastronomia típica.

O evento acontecerá nos dias 6 a 7 de julho, na Avenida Epaminondas Jácome, em frente à Paróquia Bom Jesus do Abunã, no Centro. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

A programação da 2ª edição do Plácido Caipira, inclui a apresentação de quadrilhas, que terá a participação de pelo menos 6 quadrilhas, sendo uma de Plácido de Castro e outras 5 da capital e do interior.

Além das quadrilhas, o evento também contará com atrações musicais, comercialização de comidas e bebidas típicas, brincadeiras e muita animação. No sábado, dia 8, a Paróquia Bom Jesus do Abunã promove o grande bingão de 40 novilhas.

Desde que assumiu a administração municipal em janeiro de 2021, o prefeito Camilo da Silva, tem buscado fortalecer a cultura no município de Plácido de Castro, promovendo grandes eventos que favorecem a criação de postos de trabalho e movimentam a economia local, a exemplo, cita-se a Feira do Agronegócio, a Festa do Milho e o Festival do Surubim que tem previsão de acontecer entre os dias 7 e 10 de setembro às margens do rio Abunã.