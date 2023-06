Arraial Cultural tem 12 quadrilhas e 20 bandas em Rio Branco

Encerradas as inscrições nesta quarta-feira, 21, está confirmada a participação de 12 grupos no Concurso Estadual de Quadrilhas do Arraial Cultural 2023, que será realizado em Rio Branco a partir da próxima semana, pelo governo do Acre, sob a coordenação da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Representantes da FEM e da Liga das Quadrilhas do Acre (Liquac) fizeram o sorteio da ordem de apresentações, na manhã desta quinta-feira, 22, com oito quadrilhas de Rio Branco e quatro do interior.

Liga das Quadrilha do Acre e a FEM realizaram o sorteio da ordem de apresentação das quadrilhas no Arraial Cultural 2023. Foto: Cristian Raphael/FEM

Uma das novidades deste ano é que a apuração final do concurso será na noite de sexta-feira, 30 de junho, porque a quadrilha vencedora viajará na terça-feira, 4 de julho, para disputar o Campeonato Nacional em Canaã dos Carajás (PA).

O diretor de Eventos da FEM, Sérgio Siqueira, reuniu-se com os artistas que participarão das apresentações musicais do Arraial Cultural e a programação já está definida, com 18 bandas no palco Saudades do Seringal e duas no palco principal, em todos os dias da festa.

“Temos a satisfação de apresentar à população grupos com tradição no forró pé-de-serra, para abrilhantar ainda mais as seis noites do nosso Arraial Cultural”, disse Siqueira.

Artistas definem apresentações de shows durante o Arraial Cultural 2023. Foto: Cristian Raphael/FEM

O presidente da Liga das Quadrilhas, Cimar Santos, fez questão de agradecer o apoio do governo do Estado, por meio da FEM, que fortalece o movimento cultural com a promoção do concurso estadual.

“Agradecemos a parceria e o constante diálogo com o governo do Estado. Estamos muito felizes porque teremos um tablado específico para as quadrilhas dançarem. Tudo isso torna o espetáculo muito melhor para o público. Esperamos que todos compareçam ao Calçadão da Gameleira nesses dias de festa”, apelou o presidente da Liquac.

O Arraial Cultural será realizado entre os dias 27 de junho e 2 de julho das 18 às 23 horas.

Veja a programação do Arraial Cultural 2023

Palco Saudade do Seringal

TERÇA-FEIRA – DIA 27 DE JUNHO (ABERTURA DO ARRAIAL CULTURAL 2023)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h JP DO ACORDEON

19h30 RODADA DE BINGO

20h OS ANIMADORES DO FORRÓ

21h30 RODADA DE BINGO

22h BANDA ARREGAÇA-AÊ

QUARTA-FEIRA – DIA 28 DE JUNHO

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h GRUPO HÉLIO MELO

19h30 RODADA DE BINGO

20h RENATO MORAIS

21h30 RODADA DE BINGO

22h FERDINEY RIOS & BANDA

QUINTA-FEIRA – DIA 29 DE JUNHO

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h ASSIS DANTAS CANTA GENIVAL LACERDA

19h30 RODADA DE BINGO

20h FORRÓ DANTAS

21h30 RODADA DE BINGO

22h FORRÓ PEGADA PRIME

SEXTA-FEIRA – DIA 30 DE JUNHO

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h GRUPO ESTRELA DO NORTE

19h30 RODADA DE BINGO

20h EDU SAFADÃO

21h30 RODADA DE BINGO

22h RAÍZES DA TERRA

SÁBADO – DIA 1º DE JULHO

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h GRUPO CARAVANA DO PECADO

19h30 RODADA DE BINGO

20h FORRÓ DANTAS

21h30 RODADA DE BINGO

22h BAILE NO SERINGAL

DOMINGO – DIA 2 DE JULHO

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h LURDINHA E BANDA

19h30 RODADA DE BINGO

20h GRUPO PIMENTA DE CHEIRO

21h30 RODADA DE BINGO

22h KURINGA DO FORRÓ

Palco Arena dos Folguedos

TERÇA-FEIRA – DIA 27 DE JUNHO (ABERTURA DO ARRAIAL CULTURAL 2023)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h PEGADA PRIME

QUARTA-FEIRA – DIA 28 DE JUNHO (CONCURSO DE QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ

QUINTA-FEIRA – DIA 29 DE JUNHO (CONCURSO DE QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ

SEXTA-FEIRA – DIA 30 DE JUNHO (CONCURSO DE QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ

SÁBADO – DIA 1º DE JULHO (APRESENTAÇÕES DIVERSAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h PEGADA PRIME

19h às 22h PROGRAMAÇÕES CULTURAIS

DOMINGO – DIA 2 DE JULHO (DESTAQUE DAS QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO

18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ