Ecoflores lançada nesta sexta (23) no Horto Florestal de Rio Branco

Feira vai reunir expositores do Brasil, Peru e Bolívia

Acontece nesta sexta-feira, 23, às 8h30min, no Horto Florestal, em Rio Branco, o lançamento da VIII edição da Ecoflores – Feira de Economia Solidária e Popular.

O evento vai reunir expositores, autoridades, parceiros e a imprensa para apresentar detalhes da feira que começa dia 28 de junho e vai até 2 de julho.

Expositores do Brasil, Peru e Bolívia

A Ecoflores vai reunir 150 expositores do Brasil, Peru e Bolívia, com empreendimentos dos segmentos da agricultura familiar, artesanato, alimentação, economia criativa, artes plásticas, bazar, movelaria, cerâmica, brinquedos, entre outros.

O público esperado é de 20 mil pessoas nos cinco dias de feira.

Seminário Internacional

Como parte da programação da feira será realizado dia 30 de junho o Seminário Internacional com o tema: Fortalecendo a Economia Solidária e Popular, Agricultura Familiar como Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável, o evento vai acontecer em um dos galpões do Horto Florestal e terá a presença de representantes da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Governo Federal (Senaes).

Oportunidade de negócios

O presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre), Carlos Omar, falou da expectativa para o evento. “A expectativa é a melhor possível, acreditamos que a feira vai ser um sucesso porque todos estão empenhados em participar e esse conjunto faz com que consigamos alcançar o processo de reconstrução economia solidária no nosso estado. Vamos ter mais de 150 empreendimentos de vários segmentos, com participação de expositores do Brasil, do Peru e da Bolívia comercializando seus produtos, divulgando a sua cultura, uma excelente oportunidade de negócios que vai aquecer a economia e movimentar a cidade”, ressaltou.

Realização

A VIII Ecoflores é uma realização da Unisol Acre, em parceria com o Sistema OCB/Sescoop Acre, a Reaja, Gabinete do deputado estadual Pedro Longo, Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, ex-deputado estadual Daniel Zen e ex-deputado federal Leo de Brito, que destinaram emendas para a realização da atividade.

Serviço

O que? Lançamento da VIII edição da Ecoflores – Feira de Economia Solidária e Popular.

Quando? 23 de junho de 2023 (sexta-feira).

Horário: 8h30min.

Onde? Horto Florestal de Rio Branco.

Mais informações podem ser obtidas com o organizador da feira, presidente da Unisol Acre, Carlos Omar, (68) 99924-3491.